Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Qua Điện Thoại thu nhập 6 - 6.3 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 6 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Văn phòng California Fitness & Yoga, Lầu 3, Tòa nhà Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 6 Triệu

Gọi điện trên hệ thống Call Center tại văn phòng công ty theo data được cung cấp để tư vấn cho khách hàng đến tham gia trải nghiệm tại studio Hypoxi Theo dõi và chăm sóc khách hàng Thực hiện báo cáo về kết quả cuộc gọi với cấp quản lý

Gọi điện trên hệ thống Call Center tại văn phòng công ty theo data được cung cấp để tư vấn cho khách hàng đến tham gia trải nghiệm tại studio Hypoxi

Theo dõi và chăm sóc khách hàng

Thực hiện báo cáo về kết quả cuộc gọi với cấp quản lý

Với Mức Lương 6 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn/chăm sóc khách hàng qua điện thoại Chất giọng dễ nghe, phát âm chuẩn Tin học văn phòng cơ bản Thái độ tốt, chăm chỉ Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn/chăm sóc khách hàng qua điện thoại

Chất giọng dễ nghe, phát âm chuẩn

Tin học văn phòng cơ bản

Thái độ tốt, chăm chỉ

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát

Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng từ 6,000,000 gross - 6,300,000 gross + hoa hồng Tập luyện miễn phí tại các câu lạc bộ California Fitness & Yoga Cơ hội làm việc trong môi trường sang trọng, chuyên nghiệp và năng động Tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức

Thu nhập: Lương cứng từ 6,000,000 gross - 6,300,000 gross + hoa hồng

Tập luyện miễn phí tại các câu lạc bộ California Fitness & Yoga

Cơ hội làm việc trong môi trường sang trọng, chuyên nghiệp và năng động

Tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin