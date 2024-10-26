Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Thẩm Mỹ thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 107f Trương Định, P.Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tư vấn qua điện thoại, tin nhắn FB cho các khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ

(Nguồn Khách hàng có sẵn nhu cầu, do bộ phận Marketing cung cấp; không phải tự tìm kiếm khách hàng..)

- Trực tiếp tư vấn cho khách hàng khi đến Phòng khám

- Chăm sóc lại khách hàng qua điện thoại

- Báo cáo và đánh giá hiệu quả làm việc mỗi ngày, tuần và tháng qua hệ thống CSKH.

- Thời gian làm việc: Làm việc theo ca 8 tiếng/ca, 6 ngày/tuần

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình ưa nhìn

- Nam: 24 tuổi trở lên, ưu tiên cao 1,65m trở lên, phong thái chững chạc

- Ưu tiên có kinh nghiệm về tư vấn thẩm mỹ

- Kỹ năng giao tiếp tốt, trôi chảy

- Nắm bắt tâm lý khách hàng, xử lý tình huống nhanh

- Sử dụng máy tính cơ bản & đánh máy nhanh 40 từ / phút

Tại Sky Diamond Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: từ 6 - 10 triệu + Hoa hồng hấp dẫn (Tổng thu nhập từ 10 - 20 triệu)

- BHXH/ Bảo hiểm Sức khỏe (khám chữa bệnh, tai nạn 24/24)

- 12 ngày phép năm + 4 ngày phép quý

- Thưởng tháng 13 + hiệu quả kinh doanh

- Đi du lịch nghỉ dưỡng hàng năm

- Chính sách làm đẹp miễn phí tại Công ty

- Hưởng phúc lợi theo quy định Nhà Nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sky Diamond

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sky Diamond

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.