Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C

Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 16A Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Thực hiện công tác tư vấn và giới thiệu dịch vụ, chương trình ưu đãi trong tháng đến với khách hàng (Fanpage và khách đến phòng khám). Thực hiện công việc hành chính liên quan đến thông tin khách hàng như: phiếu thông tin khách, ghi nhận bệnh án, nhập dữ liệu lên data nội bộ, nhắc nhở lịch tái khám….. Chăm sóc khách hàng cũ. Khuyến khích up sales, mở rộng tệp khách hàng, nâng cao doanh số. Khảo sát cảm nhận của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ.
Thực hiện công tác tư vấn và giới thiệu dịch vụ, chương trình ưu đãi trong tháng đến với khách hàng (Fanpage và khách đến phòng khám).
Thực hiện công việc hành chính liên quan đến thông tin khách hàng như: phiếu thông tin khách, ghi nhận bệnh án, nhập dữ liệu lên data nội bộ, nhắc nhở lịch tái khám…..
Chăm sóc khách hàng cũ. Khuyến khích up sales, mở rộng tệp khách hàng, nâng cao doanh số.
Khảo sát cảm nhận của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tối thiểu trung cấp. Kinh nghiệm: 1 năm tư vấn hoặc chăm sóc khách hàng liên quan như: thẩm mỹ, spa, nha khoa, mỹ phẩm, khách sạn, du lịch,.... Yêu thích về làm đẹp, thẩm mỹ; Không có vấn đề da, ngoại hình cân đối. Chủ động trong công việc, hoà nhã với khách hàng.
Trình độ học vấn: Tối thiểu trung cấp.
Kinh nghiệm: 1 năm tư vấn hoặc chăm sóc khách hàng liên quan như: thẩm mỹ, spa, nha khoa, mỹ phẩm, khách sạn, du lịch,....
Yêu thích về làm đẹp, thẩm mỹ; Không có vấn đề da, ngoại hình cân đối.
Chủ động trong công việc, hoà nhã với khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn từ 12 - 18 triệu/tháng (LCB 7.000.000 - 8.500.000 + Hoa hồng dịch vụ tư vấn). Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định pháp luật (nghỉ lễ, tết, BHXH, BHTN, BHYT,....). Thưởng theo quy định công ty (nâng lương 1 lần/ năm, lương tháng 13, du lịch ít nhất 1 lần trong năm...).
Thu nhập hấp dẫn từ 12 - 18 triệu/tháng (LCB 7.000.000 - 8.500.000 + Hoa hồng dịch vụ tư vấn).
Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định pháp luật (nghỉ lễ, tết, BHXH, BHTN, BHYT,....).
Thưởng theo quy định công ty (nâng lương 1 lần/ năm, lương tháng 13, du lịch ít nhất 1 lần trong năm...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C

CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 16-16A Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

