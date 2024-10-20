Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 16A Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Thực hiện công tác tư vấn và giới thiệu dịch vụ, chương trình ưu đãi trong tháng đến với khách hàng (Fanpage và khách đến phòng khám). Thực hiện công việc hành chính liên quan đến thông tin khách hàng như: phiếu thông tin khách, ghi nhận bệnh án, nhập dữ liệu lên data nội bộ, nhắc nhở lịch tái khám….. Chăm sóc khách hàng cũ. Khuyến khích up sales, mở rộng tệp khách hàng, nâng cao doanh số. Khảo sát cảm nhận của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tối thiểu trung cấp. Kinh nghiệm: 1 năm tư vấn hoặc chăm sóc khách hàng liên quan như: thẩm mỹ, spa, nha khoa, mỹ phẩm, khách sạn, du lịch,.... Yêu thích về làm đẹp, thẩm mỹ; Không có vấn đề da, ngoại hình cân đối. Chủ động trong công việc, hoà nhã với khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn từ 12 - 18 triệu/tháng (LCB 7.000.000 - 8.500.000 + Hoa hồng dịch vụ tư vấn). Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định pháp luật (nghỉ lễ, tết, BHXH, BHTN, BHYT,....). Thưởng theo quy định công ty (nâng lương 1 lần/ năm, lương tháng 13, du lịch ít nhất 1 lần trong năm...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.