Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Thẩm Mỹ thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU
- Hồ Chí Minh: Quận 1
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tư vấn, giúp khách hàng lựa chọn được các gói dịch vụ thẩm mỹ phù hợp theo yêu cầu của khách hàng
Chăm sóc khách hàng, quản lý thông tin khách hàng đến sử dụng dịch vụ thẩm mỹ.
Phối hợp với Bác sĩ thẩm mỹ để tư vấn chuyên môn cho khách hàng.
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, có ngoại hình là ưu thế.
Ưu tiên đã có kinh nghiệm tư vấn, chốt sale và úpale ở các bệnh viện thẩm mỹ, spa từ 2 năm trở lên.
Có khả năng giao tiếp, khả năng thuyết phục khách hàng.
Giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe, có làn da và vóc dáng đẹp.
Yêu cầu phải có 3x4 (hình chân dung) đi kèm hồ sơ xin việc.
Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực + % dịch vụ tư vấn
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
