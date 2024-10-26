Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Thẩm Mỹ thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tư vấn, giúp khách hàng lựa chọn được các gói dịch vụ thẩm mỹ phù hợp theo yêu cầu của khách hàng Chăm sóc khách hàng, quản lý thông tin khách hàng đến sử dụng dịch vụ thẩm mỹ. Phối hợp với Bác sĩ thẩm mỹ để tư vấn chuyên môn cho khách hàng. Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, có ngoại hình là ưu thế. Ưu tiên đã có kinh nghiệm tư vấn, chốt sale và úpale ở các bệnh viện thẩm mỹ, spa từ 2 năm trở lên. Có khả năng giao tiếp, khả năng thuyết phục khách hàng. Giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe, có làn da và vóc dáng đẹp. Yêu cầu phải có 3x4 (hình chân dung) đi kèm hồ sơ xin việc.

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực + % dịch vụ tư vấn Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước. Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.