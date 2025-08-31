Tuyển Nhân viên Tư vấn Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 34 Bạch Đằng Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Liên lạc với khách hàng thông qua data có sẵn để tư vấn các gói dịch vụ làm đẹp
Đặt lịch hẹn cho khách hàng đến sử dụng dịch vụ
Phát triển và duy trì mối quan hệ vững chắc với khách hàng để khuyến khích khách hàng quay lại
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: >20 tuổi
Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực spa, thẩm mỹ, tài chính, bất động sản là lợi thế
Giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt
Giọng nói lưu loát, dễ nghe, chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao
Sử dụng tin học văn phòng cơ bản
Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập bình quân: 15.000.000–30.000.000/tháng
Lương cứng: 8.000.000/tháng (Lương CB + Phụ cấp) + Hoa Hồng
Phụ cấp ăn trưa + gửi xe + tiền điện thoại
Được cung cấp data “NÓNG” (khách hàng quan tâm), tỉ lệ chốt cao lên tới > 40% tỷ lệ chốt đơn cao.
Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc
Địa điểm kinh doanh lớn, thương hiệu mạnh tại các cơ sở giúp
Thưởng nóng liên tục theo ngày, tuần, tháng, quý, năm.
BHXH, thưởng lễ, tết, tháng 13, thưởng hiệu quả
Tham gia event, team-building, tổ chức sinh nhật + tặng quà.
Thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, trung thu, 20/10,…)
Môi trường Genz trẻ trung, sáng tạo, năng động
Không có kinh nghiệm được đào tạo cầm tay chỉ việc cho đến khi thành thạo.
Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo chuyên sâu năng lực chuyên môn
Cơ hội thăng tiến theo sự phát triển của doanh nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
