Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH WESAAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty TNHH WESAAM
Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 57/1 Hồ Bá Phấn, Phước Long A, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Công ty cung cấp sẵn data tiềm năng mỗi ngày - là khách hàng xem quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm của Công ty và tự để lại thông tin: tên, số điện thoại, ...
Tiếp nhận database để tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng bằng Tiếng Anh thông qua gọi và nhắn tin bằng ứng dụng của Công ty cung cấp.
Ghi chú: Chỉ làm việc trên laptop, không cần tìm kiếm data, Tiếng Anh của khách là ngôn ngữ thứ 2, sử dụng từ vựng cơ bản khi trao đổi.
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng giao tiếp cơ bản bằng Tiếng Anh.
Tại Công ty TNHH WESAAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng theo giờ: 40.000 VNĐ/giờ. Thu nhập trung bình: 5.000.000 - 7.000.000 VNĐ/tháng.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, gắn kết và luôn hỗ trợ nhau.
Được đào tạo bài bản ngay từ đầu về kiến thức chuyên môn và kĩ năng tư vấn.
Lộ trình đào tạo rõ ràng.
Quà tặng sinh nhật, các ngày Lễ Tết, quà ăn vặt ca đêm, ...
Du lịch, từ thiện, các hoạt động team building định kỳ hàng năm.
Happy fruit day, trà chiều, ...
Ghi chú: WESAAM không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên trong quá trình tuyển dụng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH WESAAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
