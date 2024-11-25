Tuyển Nhân Viên Tư Vấn thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH GIAO HÀNG FLEX SPEED
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/01/2025
CÔNG TY TNHH GIAO HÀNG FLEX SPEED

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH GIAO HÀNG FLEX SPEED

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên hệ với khách hàng theo data có sẵn từ công ty và giới thiệu tư vấn về dịch vụ logistics của công ty phù hợp nhu cầu khách hàng.
Gặp gỡ khách hàng đàm phán, thương lượng và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Duy trì mối quan hệ với khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh và xử lý các thắc mắc của khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng hoặc tư vấn khách hàng qua điện thoại.
Sẵn sàng di chuyển để tư vấn khách hàng tại các địa điểm khác nhau khi có yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH GIAO HÀNG FLEX SPEED Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (Lương cơ bản thỏa thuận theo năng lực + Hoa hồng kinh doanh).
Thử việc 2 tháng, nhận 100% lương cơ bản trong thời gian thử việc.
Được đánh giá năng lực thường xuyên, đào tạo về sản phẩm, đào tạo phát triển kỹ năng của bản thân
Hưởng đầy đủ các chính sách đãi ngộ về BHYT, BHXH, BHTN, ngày nghỉ phép... theo quy định của Luật Lao động hiện hành
Tham gia vào một môi trường làm việc năng động, sáng tạo, được khuyến khích phát huy tối đa khả năng của mình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIAO HÀNG FLEX SPEED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 20, Saigon Centre, Tháp 2, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

