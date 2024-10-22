Tuyển Dịch vụ du lịch CÔNG TY TNHH PEAKTIME VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Dịch vụ du lịch CÔNG TY TNHH PEAKTIME VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH PEAKTIME VIET NAM
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH PEAKTIME VIET NAM

Dịch vụ du lịch

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Miền Nam

Mô Tả Công Việc Dịch vụ du lịch Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Cung cấp thông tin chi tiết về các sản phẩm, dịch vụ du lịch của công ty. Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về các tour du lịch, dịch vụ, giá cả, lịch trình, thủ tục,... Hỗ trợ khách hàng lựa chọn tour du lịch phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả. Thực hiện các thủ tục đặt tour, xác nhận thông tin cho khách hàng. Theo dõi và cập nhật thông tin về tình trạng đặt tour, lịch trình, thay đổi của khách hàng. Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tư vấn.
Cung cấp thông tin chi tiết về các sản phẩm, dịch vụ du lịch của công ty.
Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về các tour du lịch, dịch vụ, giá cả, lịch trình, thủ tục,...
Hỗ trợ khách hàng lựa chọn tour du lịch phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả.
Thực hiện các thủ tục đặt tour, xác nhận thông tin cho khách hàng.
Theo dõi và cập nhật thông tin về tình trạng đặt tour, lịch trình, thay đổi của khách hàng.
Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tư vấn.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Nhanh nhẹn,nhiệt tình, chăm chỉ, trung thực, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao. Tiếng Hàn Topik 3 (Nói không cần quá tốt, chỉ cần đọc hiểu tốt), có năng lực tư vấn bằng tiếng Hàn. Có khả năng đánh máy, sử dụng Exel. Độ tuổi 20 đến 30 tuổi. Gửi CV tiếng Hàn
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Nhanh nhẹn,nhiệt tình, chăm chỉ, trung thực, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tiếng Hàn Topik 3 (Nói không cần quá tốt, chỉ cần đọc hiểu tốt), có năng lực tư vấn bằng tiếng Hàn.
Có khả năng đánh máy, sử dụng Exel.
Độ tuổi 20 đến 30 tuổi.
Gửi CV tiếng Hàn

Tại CÔNG TY TNHH PEAKTIME VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp làm đêm. Được off 4 -5 ngày 1 tháng (tùy chọn). Đóng BHXH sau khi làm đủ 3 tháng. Sẽ được training khi nhận việc. Lương X3 nếu làm việc vào các ngày lễ, tết,...
Phụ cấp làm đêm.
Được off 4 -5 ngày 1 tháng (tùy chọn).
Đóng BHXH sau khi làm đủ 3 tháng.
Sẽ được training khi nhận việc.
Lương X3 nếu làm việc vào các ngày lễ, tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PEAKTIME VIET NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PEAKTIME VIET NAM

CÔNG TY TNHH PEAKTIME VIET NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 144 Bạch Đằng phường 2 quận Tân Bình

