Tuyển Dịch vụ du lịch CÔNG TY TNHH PEAKTIME VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Nam

Mô Tả Công Việc Dịch vụ du lịch Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Cung cấp thông tin chi tiết về các sản phẩm, dịch vụ du lịch của công ty. Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về các tour du lịch, dịch vụ, giá cả, lịch trình, thủ tục,... Hỗ trợ khách hàng lựa chọn tour du lịch phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả. Thực hiện các thủ tục đặt tour, xác nhận thông tin cho khách hàng. Theo dõi và cập nhật thông tin về tình trạng đặt tour, lịch trình, thay đổi của khách hàng. Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tư vấn.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Nhanh nhẹn,nhiệt tình, chăm chỉ, trung thực, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao. Tiếng Hàn Topik 3 (Nói không cần quá tốt, chỉ cần đọc hiểu tốt), có năng lực tư vấn bằng tiếng Hàn. Có khả năng đánh máy, sử dụng Exel. Độ tuổi 20 đến 30 tuổi. Gửi CV tiếng Hàn

Tại CÔNG TY TNHH PEAKTIME VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp làm đêm. Được off 4 -5 ngày 1 tháng (tùy chọn). Đóng BHXH sau khi làm đủ 3 tháng. Sẽ được training khi nhận việc. Lương X3 nếu làm việc vào các ngày lễ, tết,...

