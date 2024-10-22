Tuyển Dịch vụ du lịch CÔNG TY TNHH PEAKTIME VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ du lịch Tại CÔNG TY TNHH PEAKTIME VIET NAM
- Hà Nội:
- Miền Nam
Mô Tả Công Việc Dịch vụ du lịch Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Cung cấp thông tin chi tiết về các sản phẩm, dịch vụ du lịch của công ty.
Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về các tour du lịch, dịch vụ, giá cả, lịch trình, thủ tục,...
Hỗ trợ khách hàng lựa chọn tour du lịch phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả.
Thực hiện các thủ tục đặt tour, xác nhận thông tin cho khách hàng.
Theo dõi và cập nhật thông tin về tình trạng đặt tour, lịch trình, thay đổi của khách hàng.
Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tư vấn.
Cung cấp thông tin chi tiết về các sản phẩm, dịch vụ du lịch của công ty.
Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về các tour du lịch, dịch vụ, giá cả, lịch trình, thủ tục,...
Hỗ trợ khách hàng lựa chọn tour du lịch phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả.
Thực hiện các thủ tục đặt tour, xác nhận thông tin cho khách hàng.
Theo dõi và cập nhật thông tin về tình trạng đặt tour, lịch trình, thay đổi của khách hàng.
Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tư vấn.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Nhanh nhẹn,nhiệt tình, chăm chỉ, trung thực, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tiếng Hàn Topik 3 (Nói không cần quá tốt, chỉ cần đọc hiểu tốt), có năng lực tư vấn bằng tiếng Hàn.
Có khả năng đánh máy, sử dụng Exel.
Độ tuổi 20 đến 30 tuổi.
Gửi CV tiếng Hàn
Tại CÔNG TY TNHH PEAKTIME VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp làm đêm.
Được off 4 -5 ngày 1 tháng (tùy chọn).
Đóng BHXH sau khi làm đủ 3 tháng.
Sẽ được training khi nhận việc.
Lương X3 nếu làm việc vào các ngày lễ, tết,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PEAKTIME VIET NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI