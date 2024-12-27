Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH E-Home Institute làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 70 Phố Nguyễn Vĩnh Bảo, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

- Chịu trách nhiệm trực tiếp về doanh số được giao, khai thác, chăm sóc khách hàng mới và duy trì, phát triển đội ngũ khách hàng cũ.

- Báo cáo, cập nhật, thống kê dữ liệu về khách hàng và công việc

- Thực hiện các công việc hành chính khác của phòng và thực hiện các công việc khác do Trưởng Bộ phận phân công

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

-Yêu cầu trình độ: tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại Học các chuyên ngành liên quan

-Chịu được áp lực cao và đặc biệt thích làm trong môi trường giáo dục.

-Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, có kĩ năng sale, quan hệ khách hàng.

-Có khả năng làm việc độc lập cũng như đội nhóm

-Có thể làm việc toàn thời gian hoặc luân phiên theo ca.

Tại Công Ty TNHH E-Home Institute Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : 8 - 15 triệu đồng

- Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của E-Home

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH E-Home Institute

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin