Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH E-Home Institute làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty TNHH E-Home Institute
Mức lương
5 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 70 Phố Nguyễn Vĩnh Bảo, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 5 - 10 Triệu
- Chịu trách nhiệm trực tiếp về doanh số được giao, khai thác, chăm sóc khách hàng mới và duy trì, phát triển đội ngũ khách hàng cũ.
- Báo cáo, cập nhật, thống kê dữ liệu về khách hàng và công việc
- Thực hiện các công việc hành chính khác của phòng và thực hiện các công việc khác do Trưởng Bộ phận phân công
Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
-Yêu cầu trình độ: tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại Học các chuyên ngành liên quan
-Chịu được áp lực cao và đặc biệt thích làm trong môi trường giáo dục.
-Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, có kĩ năng sale, quan hệ khách hàng.
-Có khả năng làm việc độc lập cũng như đội nhóm
-Có thể làm việc toàn thời gian hoặc luân phiên theo ca.
Tại Công Ty TNHH E-Home Institute Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương : 8 - 15 triệu đồng
- Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của E-Home
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH E-Home Institute
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
