Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 7 Đường Số 38A, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân,Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

- Phân tích, tìm kiếm, xác định nhu cầu học tiếng Anh của học sinh, học viên cá nhân của các công ty, trường học..

- Chủ động tìm kiếm và xây dựng nguồn khách hàng qua tất cả các kênh online, offline, kết hợp với các hoạt động marketing của trung tâm và các nguồn danh sách khách hàng có sẵn của trung tâm.

- Thực hiện giới thiệu, tư vấn cho học viên hoặc khách hàng các chương trình đào tạo, các lớp học phù hợp với trình độ của học viên.

- Chăm sóc khách hàng trong cả quá trình tư vấn, giới thiệu sản phẩm: tìm hiểu nhu cầu, cung cấp thông tin đầy đủ và cập nhật.

- Hỗ trợ đăng ký nhập học và sắp xếp lớp cho học viên theo lịch biểu của Trung tâm.

- Có ý thức tiếp nhận các yêu cầu, phản hồi của học viên và hỗ trợ học viên trong quá trình học tại Trung tâm.

- Nắm bắt đầy đủ các quy trình dịch vụ cung cấp cho khách hàng của trung tâm.

- Các công việc khác do phân công từ cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

1. Bằng cấp

- Tốt nghiệp Đại Học các ngành liên quan đến kinh tế, QTKD... và các ngành khác có liên quan.

2. Kỹ năng và yêu cầu bắt buộc

- Kỹ năng sale/Telesale, thấu hiểu tâm lý khách hàng (phụ huynh, học sinh)

- Có laptop cá nhân, thành thạo tin học văn phòng.

- Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống.

- Kỹ năng tổ chức, sắp xếp, quản lý công việc.

- Có tính cẩn thận, TRUNG TÍN, chăm chỉ và BỀN BỈ.

- Có tính chủ đông và tư duy tích cực, cầu tiến

- Yêu trẻ, kiên nhẫn, hiểu tâm lý phụ huynh

- Uư tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục là 1 lợi thế

Quyền Lợi Được Hưởng

- Mức lương gộp:

+ Lương cơ bản: 7.000.000 VND

+ Trực buổi tối: 80.000 VND/buổi

+ Hoa hồng HS ghi danh mới: 10%

- Các chế độ thưởng (hoặc phạt): tùy theo tình hình kinh doanh của công ty và mức độ hoàn thành chỉ tiêu của các nhân viên và toàn bộ phận.

- Lương được trả bằng VND vào ngày 15 hàng tháng, review lương theo hiệu quả công việc đạt được và chính sách của công ty vào tháng 08 hàng năm.

- Bảo hiểm xã hội, thất nghiệp và sức khỏe theo chính sách của nhà nước

- Thuế thu nhập cá nhân (nếu có) sẽ được công ty trích ra từ thu nhập thực tế để thanh toán.

- Mỗi năm có 12 ngày phép và các ngày nghỉ lễ chung của cả nước.

Cách Thức Ứng Tuyển

