Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Và Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 290A Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tư vấn, chăm sóc khách hàng:

- Tư vấn cho khách hàng về Trang sức Kim cương, các chính sách và chương trình khuyến mãi nếu có.

- Tiếp nhận các yêu cầu tư vấn và đặt hàng từ Facebook, Website, Instagram, Zalo, fanpage... của công ty qua laptop

- Chăm sóc hỗ trợ khách hàng các vấn đề liên quan đến bảo hành và dịch vụ sau mua hang nếu có

- Theo dõi tiến độ đơn hàng, giao nhận sản phẩm

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nữ

• Từ 20 – 25 tuổi

• Ngoại hình sáng

• Sức khỏe tốt

• Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

• Chưa có kinh nghiệm về trang sức cao cấp sẽ được đào tạo

• Có trách nhiệm với công việc được giao. Vui vẻ, hòa đồng

• Giao tiếp tiếng Anh cơ bản

• Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục tốt, xử lý tình huống hội thoại linh hoạt

• Có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm, có tinh thần trách nhiệm và gắn bó với công việc;

• Biết sử dụng vi tính văn phòng (Word, Excel)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: Lương cứng 9tr – 10tr + lương năng lực KPI (TB Từ 12-20 triệu)

(lương cứng không ảnh hưởng đến việc chạy KPI)

- Thưởng hằng quý và hằng năm tương xứng năng lực và hiệu quả làm việc

- Được xét tăng lương quý hằng năm

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, trẻ trung và năng động

- Cơ hội thăng tiến cao

- Tham gia BHXH-BHYT-BHTN ngay sau thời gian thử việc và ký hợp đồng chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin