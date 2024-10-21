Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ DELTA FORCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ DELTA FORCE
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà nhà Skyland
- đường Trung Yên 9
- Yên Hoà, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tuyển dụng lao động (70%)
Hoàn thiện các thủ tục đầu vào cho nhân sự mới
Quản lý hồ sơ lao động
Các công việc hành chính khác theo yêu cầu
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH, CĐ các chuyên ngành Kinh nghiệm: 2 năm ở vị trí tương đương Ưu tiên có kinh nghiệm Tuyển dụng trong lĩnh vực An Ninh, Bảo vệ Giới tính: Nam
Tốt nghiệp ĐH, CĐ các chuyên ngành
Kinh nghiệm: 2 năm ở vị trí tương đương
Ưu tiên có kinh nghiệm Tuyển dụng trong lĩnh vực An Ninh, Bảo vệ
Giới tính: Nam
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ DELTA FORCE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10 -12 triệu/tháng Được tham gia BHXH, BH CSSK Phép năm, lễ, tết theo quy định hiện hành Lương tháng 13 Thưởng các ngày lễ, thưởng sinh nhật Làm việc 24 công/tháng
Thu nhập: 10 -12 triệu/tháng
Được tham gia BHXH, BH CSSK
Phép năm, lễ, tết theo quy định hiện hành
Lương tháng 13
Thưởng các ngày lễ, thưởng sinh nhật
Làm việc 24 công/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ DELTA FORCE
