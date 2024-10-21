Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ DELTA FORCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Skyland - đường Trung Yên 9 - Yên Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tuyển dụng lao động (70%) Hoàn thiện các thủ tục đầu vào cho nhân sự mới Quản lý hồ sơ lao động Các công việc hành chính khác theo yêu cầu

Tốt nghiệp ĐH, CĐ các chuyên ngành Kinh nghiệm: 2 năm ở vị trí tương đương Ưu tiên có kinh nghiệm Tuyển dụng trong lĩnh vực An Ninh, Bảo vệ Giới tính: Nam

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ DELTA FORCE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 -12 triệu/tháng Được tham gia BHXH, BH CSSK Phép năm, lễ, tết theo quy định hiện hành Lương tháng 13 Thưởng các ngày lễ, thưởng sinh nhật Làm việc 24 công/tháng

