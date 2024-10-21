Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ DELTA FORCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ DELTA FORCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ DELTA FORCE
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ DELTA FORCE

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Skyland

- đường Trung Yên 9

- Yên Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tuyển dụng lao động (70%) Hoàn thiện các thủ tục đầu vào cho nhân sự mới Quản lý hồ sơ lao động Các công việc hành chính khác theo yêu cầu
Tuyển dụng lao động (70%)
Hoàn thiện các thủ tục đầu vào cho nhân sự mới
Quản lý hồ sơ lao động
Các công việc hành chính khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH, CĐ các chuyên ngành Kinh nghiệm: 2 năm ở vị trí tương đương Ưu tiên có kinh nghiệm Tuyển dụng trong lĩnh vực An Ninh, Bảo vệ Giới tính: Nam
Tốt nghiệp ĐH, CĐ các chuyên ngành
Kinh nghiệm: 2 năm ở vị trí tương đương
Ưu tiên có kinh nghiệm Tuyển dụng trong lĩnh vực An Ninh, Bảo vệ
Giới tính: Nam

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ DELTA FORCE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 -12 triệu/tháng Được tham gia BHXH, BH CSSK Phép năm, lễ, tết theo quy định hiện hành Lương tháng 13 Thưởng các ngày lễ, thưởng sinh nhật Làm việc 24 công/tháng
Thu nhập: 10 -12 triệu/tháng
Được tham gia BHXH, BH CSSK
Phép năm, lễ, tết theo quy định hiện hành
Lương tháng 13
Thưởng các ngày lễ, thưởng sinh nhật
Làm việc 24 công/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ DELTA FORCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 194 Hoàng Hoa Thám, P. Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

