Tuyển Nhân Viên Tuyển Dụng thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô A2, CN5 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Xây dựng thương hiệu tuyển dụng vào các kênh và mạng xã hội

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng các phòng ban và lập kế hoạch tuyển dụng

Đăng tin, tìm kiếm và sàng lọc hồ sơ

Trực tiếp tham gia phỏng vấn và thông báo kết quả đến ứng viên

Cập nhật và quản lý File thông tin ứng viên

Thực hiện báo cáo kết quả công việc lên cấp trên

Thực hiện một số công việc hành chính khác

Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành: Quản trị Nhân lực và các chuyên ngành khác có liên quan,...

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tuyển dụng

Mạnh tuyển mass, khối ngành truyền thông.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong một môi trường lấy SÁNG TẠO là nền tảng phát triển.

Lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh của công ty.

BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật

Đào tạo theo các chương trìnhđặc biệt của công ty để phát triển tài năng.

Tham gia các hoạt động team buildings, du lịch, tiệc cuối năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin