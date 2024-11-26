Tuyển Nhân Viên Tuyển Dụng thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô A2, CN5 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Xây dựng thương hiệu tuyển dụng vào các kênh và mạng xã hội
Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng các phòng ban và lập kế hoạch tuyển dụng
Đăng tin, tìm kiếm và sàng lọc hồ sơ
Trực tiếp tham gia phỏng vấn và thông báo kết quả đến ứng viên
Cập nhật và quản lý File thông tin ứng viên
Thực hiện báo cáo kết quả công việc lên cấp trên
Thực hiện một số công việc hành chính khác
Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành: Quản trị Nhân lực và các chuyên ngành khác có liên quan,...
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tuyển dụng
Mạnh tuyển mass, khối ngành truyền thông.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong một môi trường lấy SÁNG TẠO là nền tảng phát triển.
Lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh của công ty.
BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật
Đào tạo theo các chương trìnhđặc biệt của công ty để phát triển tài năng.
Tham gia các hoạt động team buildings, du lịch, tiệc cuối năm của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
