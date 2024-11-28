Tuyển Nhân Viên Tuyển Dụng thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 163, Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Xây dựng và mở rộng cơ sở dữ liệu ứng viên tiềm năng thông qua các kênh tuyển dụng chính thống: Topcv, VNW,CareerViet,... và các kênh cá nhân, các group,...
Sơ tuyển hồ sơ, trực tiếp phỏng vấn tuyển chọn các vị trí của tất cả các phòng/ban.
Xây dựng thương hiệu, truyền thông tuyển dụng.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ . Độ tuổi: 26-36 tuổi.
Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
Có kinh nghiệm tương đương ít nhất 2 năm trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thẩm mỹ và F&B
Có thế mạnh tạo nguồn ứng viên tiềm năng
Nhanh nhẹn, trách nhiệm và cầu tiến
Giao tiếp và xử lý tình huống tốt

Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 12-13tr + KPI: 5tr trở lên
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN
Phép năm: 12 ngày/ năm
Thưởng lương tháng 13, Lễ, Tết trong năm, sinh nhật, hiếu hỷ,...
Thưởng doanh thu (Theo lợi nhuận hàng năm)
Hỗ trợ ăn trưa và chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Được nghỉ mát, tham gia các hoạt động teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 19 Điện Biên Phủ, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội

