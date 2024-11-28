Tuyển Nhân Viên Tuyển Dụng thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 163, Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Xây dựng và mở rộng cơ sở dữ liệu ứng viên tiềm năng thông qua các kênh tuyển dụng chính thống: Topcv, VNW,CareerViet,... và các kênh cá nhân, các group,...

Sơ tuyển hồ sơ, trực tiếp phỏng vấn tuyển chọn các vị trí của tất cả các phòng/ban.

Xây dựng thương hiệu, truyền thông tuyển dụng.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ . Độ tuổi: 26-36 tuổi.

Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

Có kinh nghiệm tương đương ít nhất 2 năm trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thẩm mỹ và F&B

Có thế mạnh tạo nguồn ứng viên tiềm năng

Nhanh nhẹn, trách nhiệm và cầu tiến

Giao tiếp và xử lý tình huống tốt

Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 12-13tr + KPI: 5tr trở lên

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN

Phép năm: 12 ngày/ năm

Thưởng lương tháng 13, Lễ, Tết trong năm, sinh nhật, hiếu hỷ,...

Thưởng doanh thu (Theo lợi nhuận hàng năm)

Hỗ trợ ăn trưa và chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Được nghỉ mát, tham gia các hoạt động teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.