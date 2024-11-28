Tuyển Nhân Viên Tuyển Dụng thu nhập 2 - 3 triệu Bán thời gian tại Hà Nội

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 ngõ 5 Đình Làng Hậu, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

– Tham gia trực tiếp quá trình tuyển dụng nhân sự cho các bộ phận.

– Thực hiện quy trình sơ vấn hồ sơ.

– Thực hiện quy trình lấy thông tin tham chiếu cho các hồ sơ ở vị trí quan trọng.

– Tùy theo năng lực bản thân sẽ có cơ hội trực tiếp tham qua quy trình phỏng vấn ứng viên.

– Trực tiếp sắp xếp lịch Học việc/Thử việc cho các ứng viên.

– Thực hiện quy trình đánh giá nhân viên thử việc để tuyển chọn nhân viên phù hợp nhất.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Không yêu cầu kinh nghiệm, nhưng ưu tiên các bạn đã từng có trải nghiệm đi làm ít nhất 6 tháng.

– Nhận sinh viên năm 1, 2, 3

– Làm tối thiểu 1 Chủ Nhật/1 tháng.

– Có mục tiêu sự nghiệp trở thành một nhân viên nhân sự chuyên nghiệp.

– Có khả năng chịu được áp lực tốt.

– Có tinh thần học hỏi, cầu tiến.

– Kỹ năng giao tiếp tốt, hạn chế nói ngọng, giọng địa phương.

– Sự năng động, ham học hỏi là 1 yếu tố không thể thiếu.

– Cam kết làm tối thiểu 9 tháng.

Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương chính thức: 18.000đ/giờ x số giờ làm việc + KPI => Trung bình 2.000.000đ/tháng.

– Được training kiến thức 1 lần/tháng với nhiều nội dung đa dạng.

– Thử việc 16 ca với mức lương 85% lương chính thức.

– Có cơ hội làm đẹp CV với các trải nghiệm trong công việc.

– Được xin dấu thực tập sau khi làm đủ 9 tháng yêu cầu.

– Được nhận ưu đãi giảm giá lên đến 1.200.000đ/tháng với các sản phẩm/dịch vụ mà Công ty cung cấp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin