Tuyển Nhân Viên Tuyển Dụng thu nhập 6 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS
- Hà Nội: Tòa Eurowindow, số 27 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng cho các vị trí trong công ty
Tìm kiếm và sàng lọc hồ sơ ứng viên từ nhiều nguồn khác nhau (mạng xã hội, website tuyển dụng, trường đại học, ...)
Thực hiện quy trình tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ bộ, lên lịch phỏng vấn cho các bộ phận liên quan
Quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu ứng viên
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện tuyển dụng như job fair, campus recruitment
Phối hợp với các bộ phận khác để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng và đảm bảo quy trình tuyển chọn hiệu quả
Theo dõi, báo cáo tình hình tuyển dụng và đề xuất cải tiến quy trình
Hỗ trợ các công việc khác trong Phòng Nhân sự.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tuyển dụng nhân viên kinh doanh từ 06 tháng trở lên.
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel để quản lý dữ liệu ứng viên
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý thời gian tốt
Nhanh nhẹn, chủ động và có tinh thần học hỏi cao
Có kiến thức cơ bản về luật lao động là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
