Tuyển Nhân Viên Tuyển Dụng thu nhập 6 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Eurowindow, số 27 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng cho các vị trí trong công ty

Tìm kiếm và sàng lọc hồ sơ ứng viên từ nhiều nguồn khác nhau (mạng xã hội, website tuyển dụng, trường đại học, ...)

Thực hiện quy trình tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ bộ, lên lịch phỏng vấn cho các bộ phận liên quan

Quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu ứng viên

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện tuyển dụng như job fair, campus recruitment

Phối hợp với các bộ phận khác để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng và đảm bảo quy trình tuyển chọn hiệu quả

Theo dõi, báo cáo tình hình tuyển dụng và đề xuất cải tiến quy trình

Hỗ trợ các công việc khác trong Phòng Nhân sự.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Tâm lý học hoặc các ngành liên quan

Có kinh nghiệm tuyển dụng nhân viên kinh doanh từ 06 tháng trở lên.

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel để quản lý dữ liệu ứng viên

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý thời gian tốt

Nhanh nhẹn, chủ động và có tinh thần học hỏi cao

Có kiến thức cơ bản về luật lao động là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc

Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.