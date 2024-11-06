Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 130 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tuyển dụng theo yêu cầu của các phòng/ban trong công ty
Đánh giá và tư vấn cho các phòng ban về các vị trí tuyển dụng, kênh mua tin đăng tuyển thích hợp (Mức lương, trình độ/bằng cấp, chế độ...phù hợp)
Đăng tin tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng miễn phí và trên các hội nhóm tuyển dụng FB
Các công việc khác trong phòng/ban
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên Nữ, độ tuổi từ 22-30
Biết sử dụng excel, word
Đã có kinh nghiệm tuyển dụng từ 01 năm trở lên, đã có kinh nghiệm tuyển dụng trình dược viên, mảng dược là lợi thế
Tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng
Biết sử dụng excel, word
Đã có kinh nghiệm tuyển dụng từ 01 năm trở lên, đã có kinh nghiệm tuyển dụng trình dược viên, mảng dược là lợi thế
Tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ 6 ngày/ tháng (2 thứ 7 và 4 chủ nhật)
Lương cơ bản: 8.000.000 - 10.000.000 + Thưởng TD, thu nhập từ 10-15tr/tháng
Cung cấp thiết bị làm việc: máy tính, điện thoại
Thưởng nóng khi hoàn thành tuyển dụng nhiều vị trí trong tháng.
Đi du lịch 2 lần/ năm trong và ngoài nước, nhân viên xuất sắc 3 lần/năm
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà Nước
Thưởng nhân viên xuất sắc cuối năm, thưởng tết
Môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Lương cơ bản: 8.000.000 - 10.000.000 + Thưởng TD, thu nhập từ 10-15tr/tháng
Cung cấp thiết bị làm việc: máy tính, điện thoại
Thưởng nóng khi hoàn thành tuyển dụng nhiều vị trí trong tháng.
Đi du lịch 2 lần/ năm trong và ngoài nước, nhân viên xuất sắc 3 lần/năm
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà Nước
Thưởng nhân viên xuất sắc cuối năm, thưởng tết
Môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI