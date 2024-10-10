Tuyển Hành chính Công ty TNHH Hoàn Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 25T2 P. Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

– Liên hệ tìm kiếm nguồn ứng viên qua các kênh tuyển dụng: Website, diễn đàn, cộng tác viên, trung tâm giới thiệu việc làm, chính quyền địa phương, hội trợ việc làm,.

. – Tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ, lên lịch phỏng vấn đối với các vị trí tuyển dụng

. – Tìm kiếm, phát triển nguồn cộng tác viên tuyển dụng lao động phổ thông.

– Làm các thủ tục tiếp nhận cho nhân viên mới tuyển.

– Theo dõi tình hình, diễn biến nhân sự đến xin việc.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực quản trị nhân sự hoặc tuyển dụng Tốt nghiệp chuyên ngành có liên quan: Quản trị nhân sự, Tâm lý học, Giáo dục,... Nắm vững các quy trình, nguyên tắc, kỹ thuật trong quản trị nhân sự, tuyển dụng và đánh giá ứng viên Có khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục và làm việc độc lập tốt Sử dụng thành thạo bộ công cụ Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint,... Đam mê, chủ động và nhiệt tình trong công việc

Tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, cạnh tranh: thưởng lễ, tết, thưởng dựa trên hiệu quả công việc Cơ hội thăng tiến theo năng lực Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Các chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng nghề nghiệp liên tục

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ

