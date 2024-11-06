Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5 Tòa nhà N01

- T3 Ngoại giao đoàn, Hoàng Minh Tảo, P. Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

2. Triển khai kế hoạch tuyển dụng: 60%

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành QTKD hoặc các ngành liên quan.
- Ít nhất 06 tháng kinh nghiệm tuyển dụng.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng nhân viên kinh doanh hay lĩnh vực tech.
- Sắp xếp, thực hiện công việc gọn gàng, khoa học không cần sự giám sát.
- Tuyển dụng hiệu quả và đa dạng các vị trí
- Am hiểu quy chế, chính sách nội bộ liên quan đến hạng mục trong HR.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

MỨC LƯƠNG: thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 Tòa N1 t3 kđt Ngoại Giao Đoàn-Bắc Từ Liêm-Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

