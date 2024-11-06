Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5 Tòa nhà N01
- T3 Ngoại giao đoàn, Hoàng Minh Tảo, P. Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận
2. Triển khai kế hoạch tuyển dụng: 60%
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành QTKD hoặc các ngành liên quan.
- Ít nhất 06 tháng kinh nghiệm tuyển dụng.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng nhân viên kinh doanh hay lĩnh vực tech.
- Sắp xếp, thực hiện công việc gọn gàng, khoa học không cần sự giám sát.
- Tuyển dụng hiệu quả và đa dạng các vị trí
- Am hiểu quy chế, chính sách nội bộ liên quan đến hạng mục trong HR.
- Ít nhất 06 tháng kinh nghiệm tuyển dụng.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng nhân viên kinh doanh hay lĩnh vực tech.
- Sắp xếp, thực hiện công việc gọn gàng, khoa học không cần sự giám sát.
- Tuyển dụng hiệu quả và đa dạng các vị trí
- Am hiểu quy chế, chính sách nội bộ liên quan đến hạng mục trong HR.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
MỨC LƯƠNG: thỏa thuận
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI