Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5 Tòa nhà N01 - T3 Ngoại giao đoàn, Hoàng Minh Tảo, P. Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

2. Triển khai kế hoạch tuyển dụng: 60%

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành QTKD hoặc các ngành liên quan.

- Ít nhất 06 tháng kinh nghiệm tuyển dụng.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng nhân viên kinh doanh hay lĩnh vực tech.

- Sắp xếp, thực hiện công việc gọn gàng, khoa học không cần sự giám sát.

- Tuyển dụng hiệu quả và đa dạng các vị trí

- Am hiểu quy chế, chính sách nội bộ liên quan đến hạng mục trong HR.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

MỨC LƯƠNG: thỏa thuận

