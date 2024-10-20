Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG VƯỢNG REALITY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG VƯỢNG REALITY
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG VƯỢNG REALITY

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG VƯỢNG REALITY

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu đấu giá 3Ha, Đức Diễn, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Giới thiệu chương trình du học sinh Nhật bản và Hàn Quốc của công ty cho học sinh trường THPT.
- Đại diện tập đoàn đi công tác theo kế hoạch: Đến các Trường/ Xã/ Huyện được phân công, tổ chức hội thảo và tư vấn/ hướng nghiệp tới các Học sinh/ sinh viên.
- Xây dựng kế hoạch, báo cáo cấp trên về kết quả triển khai dự án theo Tuần, Tháng, Quý, Năm

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tuổi từ 23-28 tuổi.
- Ưu tiên nhân viên có bằng lái xe
- Ưu tiên có ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, hoạt ngôn
- Có kinh nghiệm đi thị trườnglà 1 lợi thế.
- Máu lửa, nhiệt huyết và có tham vọng
- Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG VƯỢNG REALITY Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : 10,000,000 – 15,000,000đ/tháng (bao gồm lương cơ bản + phụ cấp + KPI). + Lương cứng 8 – 10.000.000đ - Thời gian làm việc linh động. - Kinh phí và phương tiện đi lại công ty chi trả. - Được đào tạo chuyên môn và cung cấp đầy đủ các trang thiết bị để làm việc - Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến, được trải nghiệm công việc văn phòng với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm. - Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật. - Được thưởng các ngày Lễ, Tết, doanh số theo quy định Công ty và Dự án. - Được gia nhập và hưởng chế độ của Công ty như sinh nhật, hiếu, hỉ, tham quan, nghỉ mát hàng năm.
- Thời gian làm việc linh động. - Kinh phí và phương tiện đi lại công ty chi trả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG VƯỢNG REALITY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG VƯỢNG REALITY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG VƯỢNG REALITY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 45 Nguyễn Khang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

