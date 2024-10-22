Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Tri thức làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Tri thức
- Hà Nội: Tòa nhà Diamond Flower Tower
- 48 Đ. Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Lên lịch làm việc với các đối tác tuyển sinh
Phối hợp cùng tổ chức các chương trình Hội thảo, ngày hội tuyển sinh
Chăm sóc thầy cô, hỗ trợ, làm việc với các trường ĐH tại Việt Nam
Chăm sóc sinh viên các trường Cao Đẳng,Đại Học quan tâm đăng ký chương trình Du học Đài Loan
Xây dựng mục tiêu, chiến lược, kế hoạch tuyển sinh hàng kỳ
Lên lịch làm việc với các đối tác tuyển sinh
Phối hợp cùng tổ chức các chương trình Hội thảo, ngày hội tuyển sinh
Chăm sóc thầy cô, hỗ trợ, làm việc với các trường ĐH tại Việt Nam
Chăm sóc sinh viên các trường Cao Đẳng,Đại Học quan tâm đăng ký chương trình Du học Đài Loan
Xây dựng mục tiêu, chiến lược, kế hoạch tuyển sinh hàng kỳ
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Độ tuổi: 23-35
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực về giáo dục
Thành thạo tin học Văn phòng
Tư duy logic, xử lý tình huống tốt
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, teamwork
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm Telesale và Chăm sóc khách hàng
Tại Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Tri thức Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thử việc: Thỏa thuận (Theo năng lực, chưa bao gồm các khoản phụ cấp, hoa hồng theo doanh thu công việc)
Được làm việc trong môi trường Giáo dục
Được tiếp xúc, làm việc và gặp mặt với các trường Đại học Việt Nam - Đài Loan
Hưởng các chế độ Phúc lợi khác : Tham quan nghỉ mát, sinh nhật, hiếu hỷ, thăm ốm...
Hưởng các chế độ phúc lợi, BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Tri thức
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI