Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Tri thức làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Diamond Flower Tower - 48 Đ. Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên lịch làm việc với các đối tác tuyển sinh Phối hợp cùng tổ chức các chương trình Hội thảo, ngày hội tuyển sinh Chăm sóc thầy cô, hỗ trợ, làm việc với các trường ĐH tại Việt Nam Chăm sóc sinh viên các trường Cao Đẳng,Đại Học quan tâm đăng ký chương trình Du học Đài Loan Xây dựng mục tiêu, chiến lược, kế hoạch tuyển sinh hàng kỳ

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Độ tuổi: 23-35 Có kinh nghiệm trong lĩnh vực về giáo dục Thành thạo tin học Văn phòng Tư duy logic, xử lý tình huống tốt Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, teamwork Ít nhất 1 năm kinh nghiệm Telesale và Chăm sóc khách hàng

Tại Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Tri thức Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thử việc: Thỏa thuận (Theo năng lực, chưa bao gồm các khoản phụ cấp, hoa hồng theo doanh thu công việc) Được làm việc trong môi trường Giáo dục Được tiếp xúc, làm việc và gặp mặt với các trường Đại học Việt Nam - Đài Loan Hưởng các chế độ Phúc lợi khác : Tham quan nghỉ mát, sinh nhật, hiếu hỷ, thăm ốm... Hưởng các chế độ phúc lợi, BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Tri thức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin