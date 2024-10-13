Tuyển IT phần mềm Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: FPT Tân Thuận 2, KCX Tân Thuận, Quận 7

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tiếp nhận đầy đủ các yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng qua hệ thống ticket/ hệ thống hotline của công ty.

• Giám sát và Vận hành hệ thống công nghệ thông tin

• Thực hiện xử lý mức 1, chuyển thông tin tới các đơn vị có liên quan; (có thể xử lý mức 2)

• Theo dõi và đẩy cấp xử lý yêu cầu, sự cố theo quy định;

• Thực hiện công việc kiểm tra hệ thống định kỳ;

• Thực hiện báo cáo hàng ngày/tuần/tháng cho tất cả hoạt động liên quan đến dịch vụ công nghệ thông tin

• Kiểm soát và hợp tác chặt chẽ với các đối tác để khôi phục dịch vụ

• Trực vận hành 247 theo ca.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn/chuyên ngành • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Toán tin, Điện tử viễn thông hoặc chứng chỉ CNTT hoặc các ngành khác có liên quan. • Ưu tiên các ứng viên đã học hoặc có chứng chỉ quốc tế về mạng, hoặc chứng chỉ SDWAN/Security, hoặc chứng chỉ về hệ thống server. 2. Kinh nghiệm • Yêu cầu tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về lĩnh vực công nghệ thông tin. • Ưu tiên kinh nghiệm vận hành, triển khai hạ tầng mạng viễn thông, hoặc tích hợp hệ thống. • Ưu tiên có kiến thức về ITIL. 3. Các kỹ năng/Phần mềm có thể sử dụng • Kỹ năng phân tích, nhận định, chẩn đoán , xử lý và giải quyết vấn đề. • Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng tiếng anh giao tiếp. • Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập • Có khả năng đi công tác/ onsite hỗ trợ theo yêu cầu công việc. • Có trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực công việc cao.

2. Kinh nghiệm

3. Các kỹ năng/Phần mềm có thể sử dụng

Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm. Các khoản thưởng: Lương tháng 13, thưởng tết, thưởng du lịch, thưởng hiệu quả kinh doanh, ... Khám sức khỏe định kỳ, gói bảo hiểm cao cấp FPT Care dành riêng cho nhân viên FPT. Được công ty tài trợ chi phí tham gia các khóa học chứng chỉ quốc tế (Cisco, Microsoft, Juniper.....). Được đào tạo và học hỏi từ các chuyên gia trong ngành, làm việc với nhiều đối tác/khách hàng lớn trong nước và quốc tế. Cơ hội thăng tiến vị trí cao hơn và phát triển sự nghiệp. Team building và các hoạt động văn hóa đoàn thể đa dạng. Ưu đãi giảm giá cước dịch vụ internet, truyền hình FPT.

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Các khoản thưởng: Lương tháng 13, thưởng tết, thưởng du lịch, thưởng hiệu quả kinh doanh, ...

Khám sức khỏe định kỳ, gói bảo hiểm cao cấp FPT Care dành riêng cho nhân viên FPT.

Được công ty tài trợ chi phí tham gia các khóa học chứng chỉ quốc tế (Cisco, Microsoft, Juniper.....).

Được đào tạo và học hỏi từ các chuyên gia trong ngành, làm việc với nhiều đối tác/khách hàng lớn trong nước và quốc tế.

Cơ hội thăng tiến vị trí cao hơn và phát triển sự nghiệp.

Team building và các hoạt động văn hóa đoàn thể đa dạng.

Ưu đãi giảm giá cước dịch vụ internet, truyền hình FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin