Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ECE làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Khánh Toàn,phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Test đầu vào (sáng/chiều) Thực hiện việc kiểm tra GK/CK các lớp học Điểm danh HS/GV các lớp học

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ham học hỏi, muốn gắn bó với trung tâm, làm việc với những người trẻ, năng động Có kiến thức sư phạm là một lợi thế. Sinh viên hiện đang học tại các trường Đại học tại Hà Nội, ưu tiên ứng viên có chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế; Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ, linh hoạt, nhạy bén trong công việc; Có tinh thần hỗ trợ đồng đội khi làm việc và làm việc độc lập khi cần.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ECE Thì Được Hưởng Những Gì

Có review tăng lương sau 3-6 tháng; Thưởng dựa trên năng suất và hiệu quả công việc trong tháng; Được tham gia các hoạt động sự kiện của công ty; Môi trường làm việc năng động trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ECE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.