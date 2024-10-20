Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ECE làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ECE
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ECE

Giáo dục/Đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ECE

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nguyễn Khánh Toàn,phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Test đầu vào (sáng/chiều) Thực hiện việc kiểm tra GK/CK các lớp học Điểm danh HS/GV các lớp học
Test đầu vào (sáng/chiều)
Thực hiện việc kiểm tra GK/CK các lớp học
Điểm danh HS/GV các lớp học

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ham học hỏi, muốn gắn bó với trung tâm, làm việc với những người trẻ, năng động Có kiến thức sư phạm là một lợi thế. Sinh viên hiện đang học tại các trường Đại học tại Hà Nội, ưu tiên ứng viên có chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế; Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ, linh hoạt, nhạy bén trong công việc; Có tinh thần hỗ trợ đồng đội khi làm việc và làm việc độc lập khi cần.
Ham học hỏi, muốn gắn bó với trung tâm, làm việc với những người trẻ, năng động
Có kiến thức sư phạm là một lợi thế.
Sinh viên hiện đang học tại các trường Đại học tại Hà Nội, ưu tiên ứng viên có chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế;
Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ, linh hoạt, nhạy bén trong công việc;
Có tinh thần hỗ trợ đồng đội khi làm việc và làm việc độc lập khi cần.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ECE Thì Được Hưởng Những Gì

Có review tăng lương sau 3-6 tháng; Thưởng dựa trên năng suất và hiệu quả công việc trong tháng; Được tham gia các hoạt động sự kiện của công ty; Môi trường làm việc năng động trẻ trung.
Có review tăng lương sau 3-6 tháng;
Thưởng dựa trên năng suất và hiệu quả công việc trong tháng;
Được tham gia các hoạt động sự kiện của công ty;
Môi trường làm việc năng động trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ECE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ECE

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ECE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 71 ngõ 23 Đỗ Quang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

