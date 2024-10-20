Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ECE làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ECE
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nguyễn Khánh Toàn,phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Test đầu vào (sáng/chiều)
Thực hiện việc kiểm tra GK/CK các lớp học
Điểm danh HS/GV các lớp học
Test đầu vào (sáng/chiều)
Thực hiện việc kiểm tra GK/CK các lớp học
Điểm danh HS/GV các lớp học
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ham học hỏi, muốn gắn bó với trung tâm, làm việc với những người trẻ, năng động Có kiến thức sư phạm là một lợi thế. Sinh viên hiện đang học tại các trường Đại học tại Hà Nội, ưu tiên ứng viên có chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế; Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ, linh hoạt, nhạy bén trong công việc; Có tinh thần hỗ trợ đồng đội khi làm việc và làm việc độc lập khi cần.
Ham học hỏi, muốn gắn bó với trung tâm, làm việc với những người trẻ, năng động
Có kiến thức sư phạm là một lợi thế.
Sinh viên hiện đang học tại các trường Đại học tại Hà Nội, ưu tiên ứng viên có chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế;
Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ, linh hoạt, nhạy bén trong công việc;
Có tinh thần hỗ trợ đồng đội khi làm việc và làm việc độc lập khi cần.
Ham học hỏi, muốn gắn bó với trung tâm, làm việc với những người trẻ, năng động
Có kiến thức sư phạm là một lợi thế.
Sinh viên hiện đang học tại các trường Đại học tại Hà Nội, ưu tiên ứng viên có chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế;
Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ, linh hoạt, nhạy bén trong công việc;
Có tinh thần hỗ trợ đồng đội khi làm việc và làm việc độc lập khi cần.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ECE Thì Được Hưởng Những Gì
Có review tăng lương sau 3-6 tháng; Thưởng dựa trên năng suất và hiệu quả công việc trong tháng; Được tham gia các hoạt động sự kiện của công ty; Môi trường làm việc năng động trẻ trung.
Có review tăng lương sau 3-6 tháng;
Thưởng dựa trên năng suất và hiệu quả công việc trong tháng;
Được tham gia các hoạt động sự kiện của công ty;
Môi trường làm việc năng động trẻ trung.
Có review tăng lương sau 3-6 tháng;
Thưởng dựa trên năng suất và hiệu quả công việc trong tháng;
Được tham gia các hoạt động sự kiện của công ty;
Môi trường làm việc năng động trẻ trung.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ECE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI