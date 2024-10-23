Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH SX-TM TÂN THÀNH HIỆP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1717/1 Tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TPHCM, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Vận hành, setup máy Phay CNC, tiện CNC trong ca sản xuất.

- Kiểm soát việc sử dụng công cụ, dụng cụ

- Kiểm soát chất lượng sản phẩm gia công trên máy

- Kiểm soát, setup, thay thế, gá đặt dao cho các máy Phay CNC, tiện CNC

- Gia công hàng mẫu theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của Tổ trưởng

- Báo cáo công việc cho quản lý cấp trên

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: ít nhất 1-2 năm vận hành máy CNC

- Làm ca (ca 8 tiếng). Chủ nhật nghỉ

- Tinh thần làm việc nghiêm túc

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Tuân thủ quy định của công ty - yêu cầu của cấp trên.

- Có tinh thần học hỏi, cầu tiến

Tại CÔNG TY TNHH SX-TM TÂN THÀNH HIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN). Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX-TM TÂN THÀNH HIỆP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.