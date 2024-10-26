Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: gần Khu Công Nghiệp Ngọc Hồi, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Trực tiếp vận hành máy gia công tạo ra sản phẩm: các loại máy CNC, máy mài mặt phẳng, máy phay,... Kiểm soát chất lượng, số lượng sản phẩm công đoạn thực hiện Duy trì các hoạt động đảm bảo máy móc thiết bị chạy ổn định liên tục. Thực hiện 5S và các loại báo cáo trong ca sản xuất.
Trực tiếp vận hành máy gia công tạo ra sản phẩm: các loại máy CNC, máy mài mặt phẳng, máy phay,...
Kiểm soát chất lượng, số lượng sản phẩm công đoạn thực hiện
Duy trì các hoạt động đảm bảo máy móc thiết bị chạy ổn định liên tục.
Thực hiện 5S và các loại báo cáo trong ca sản xuất.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp bằng nghề trở lên các chuyên ngành liên quan Kỹ thuật cơ khí, cắt gọt kim loại Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ theo quy định Làm việc được theo ca, tăng ca thêm giờ Đọc hiểu bản vẽ 2D
Tốt nghiệp bằng nghề trở lên các chuyên ngành liên quan Kỹ thuật cơ khí, cắt gọt kim loại
Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ theo quy định
Làm việc được theo ca, tăng ca thêm giờ
Đọc hiểu bản vẽ 2D

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính: theo năng lực và kinh nghiệm Thưởng Kpis, lễ tết, lương tháng 13, nhân viên xuất sắc Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Lễ Tết theo quy định của nhà nước. Nghỉ mát, team building theo quy định của công ty. Có lương tăng ca theo hệ số Tăng lương định kỳ hàng năm, tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc Được đào tạo nâng cao lên Lập trình, kỹ thuật thiết kế, Quản lý sản xuất
Lương chính: theo năng lực và kinh nghiệm
Thưởng Kpis, lễ tết, lương tháng 13, nhân viên xuất sắc
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Lễ Tết theo quy định của nhà nước.
Nghỉ mát, team building theo quy định của công ty.
Có lương tăng ca theo hệ số
Tăng lương định kỳ hàng năm, tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc
Được đào tạo nâng cao lên Lập trình, kỹ thuật thiết kế, Quản lý sản xuất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Km15 QL 1A Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

