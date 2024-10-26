Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM
- Hà Nội: gần Khu Công Nghiệp Ngọc Hồi, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Trực tiếp vận hành máy gia công tạo ra sản phẩm: các loại máy CNC, máy mài mặt phẳng, máy phay,...
Kiểm soát chất lượng, số lượng sản phẩm công đoạn thực hiện
Duy trì các hoạt động đảm bảo máy móc thiết bị chạy ổn định liên tục.
Thực hiện 5S và các loại báo cáo trong ca sản xuất.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp bằng nghề trở lên các chuyên ngành liên quan Kỹ thuật cơ khí, cắt gọt kim loại
Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ theo quy định
Làm việc được theo ca, tăng ca thêm giờ
Đọc hiểu bản vẽ 2D
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương chính: theo năng lực và kinh nghiệm
Thưởng Kpis, lễ tết, lương tháng 13, nhân viên xuất sắc
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Lễ Tết theo quy định của nhà nước.
Nghỉ mát, team building theo quy định của công ty.
Có lương tăng ca theo hệ số
Tăng lương định kỳ hàng năm, tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc
Được đào tạo nâng cao lên Lập trình, kỹ thuật thiết kế, Quản lý sản xuất
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM
