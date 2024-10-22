Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế/chế tạo máy Tại Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam
Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Mê Linh
Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 6 - 12 Triệu
Đọc hiểu bản vẽ cơ khí cơ bản
Vận hành máy chấn uốn Trumf các sản phẩm kim loại tấm
Thời gian làm việc theo ca ngày + đêm 8 tiếng (tăng ca 4 tiếng)
Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể nhận ứng viên học kỹ thuật ra chưa có kinh nghiệm để đào tạo. Ưu tiên kinh nghiệm vận hành máy chấn uốn Trumpf. Tốt nghiệp từ trung cấp cơ khí trở lên Đọc hiểu bản vẽ cơ bản Chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc Có thể làm tăng ca
Tại Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN Thu nhập cạnh tranh, khả năng phát triển chuyên môn, vị trí lâu dài Ngày nghỉ lễ, tết theo quy định Đánh giá tăng lương định kỳ, du lịch hè hàng năm Cơ hội tăng ca, làm thêm giờ nâng cao thu nhập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
