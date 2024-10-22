Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Mê Linh

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Đọc hiểu bản vẽ cơ khí cơ bản Vận hành máy chấn uốn Trumf các sản phẩm kim loại tấm Thời gian làm việc theo ca ngày + đêm 8 tiếng (tăng ca 4 tiếng)

Đọc hiểu bản vẽ cơ khí cơ bản

Vận hành máy chấn uốn Trumf các sản phẩm kim loại tấm

Thời gian làm việc theo ca ngày + đêm 8 tiếng (tăng ca 4 tiếng)

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể nhận ứng viên học kỹ thuật ra chưa có kinh nghiệm để đào tạo. Ưu tiên kinh nghiệm vận hành máy chấn uốn Trumpf. Tốt nghiệp từ trung cấp cơ khí trở lên Đọc hiểu bản vẽ cơ bản Chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc Có thể làm tăng ca

Có thể nhận ứng viên học kỹ thuật ra chưa có kinh nghiệm để đào tạo. Ưu tiên kinh nghiệm vận hành máy chấn uốn Trumpf.

Tốt nghiệp từ trung cấp cơ khí trở lên

Đọc hiểu bản vẽ cơ bản

Chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc

Có thể làm tăng ca

Tại Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN Thu nhập cạnh tranh, khả năng phát triển chuyên môn, vị trí lâu dài Ngày nghỉ lễ, tết theo quy định Đánh giá tăng lương định kỳ, du lịch hè hàng năm Cơ hội tăng ca, làm thêm giờ nâng cao thu nhập

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Thu nhập cạnh tranh, khả năng phát triển chuyên môn, vị trí lâu dài

Ngày nghỉ lễ, tết theo quy định

Đánh giá tăng lương định kỳ, du lịch hè hàng năm

Cơ hội tăng ca, làm thêm giờ nâng cao thu nhập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin