Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần Dược Phẩm và sinh học y tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 13 Triệu

Mức lương 7 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô III - 18 Đường CN 13, KCN Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 7 - 13 Triệu

Phụ trách vận hành máy Ngành Dược Phẩm: Máy Dập Viên, Ép Gói, Ép Vỉ , Vô Nan

Trực tiếp vận hành các thiết bị tại các công đoạn trong dây chuyền sản xuất

Chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng bán thành phẩm liên quan đến công đoạn trong quá trình sản xuất

Kiểm tra tình trạng máy, khuôn do thao tác không đúng với hướng dẫn vận hành máy, vệ sinh máy

Ghi chép đầy đủ nội dung trong sổ nhật ký thiết bị và hồ sơ công đoạn vận hành máy.

Thực hiện giao nhận ca đúng quy định

Báo cáo với tổ trưởng các sự cố trong quá trình đóng nang và những bất thường phát hiện được

Đề xuất với tổ trưởng các nội dung cải tiến liên quan quá trình đóng nang

Được quyền dừng máy, báo cáo ngay lập tức với tổ trưởng khi phát hiện các yếu tố không an toàn liên quan đến sản phẩm, thiết bị và bản thân.

Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Trung cấp kỹ thuật hoặc trung cấp dược trở lên.

Được đào tạo GMP – WHO cơ bản

Được đào tạo kỹ thuật vận hành, lắp ráp và vệ sinh máy

Biết nguyên lý hoạt động của máy và cách giải quyết các sự cố viên nén liên quan đến điều chỉnh thông số máy vô nang

Trung thực, chấp hành nội quy, quy định

Có tinh thần trách nhiệm

Tuổi : 40 trở xuống

Có từ 6 tháng kinh nghiệm vận hành máy liên quan đến công ty dược phẩm

Tại Công ty cổ phần Dược Phẩm và sinh học y tế Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Theo lương khoán sản phẩm (Dao động: 7tr – 13tr)

Tham gia BHXH, chế độ bảo hiểm tai nạn.

Nghỉ phép 12 ngày /năm.

Hỗ trợ tiền ăn trưa và các khoản phụ cấp khác: Theo quy chế của công ty.

Du lịch hằng năm, thưởng đầy đủ các ngày lễ lớn trong năm

Khám sức khỏe định kỳ 12 tháng/lần.

Được học hỏi đào tạo và trao dồi kinh nghiệm trong công ty dược đạt chuẩn thương hiệu quốc gia.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Dược Phẩm và sinh học y tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin