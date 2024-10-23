Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 16A - 16B, đường số 9, khu công nghiệp Tân Tạo, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia vận hành các thiết bị, dây chuyền sản xuất đã được hướng dẫn và đào tạo.

- Chịu tránh nhiệm về chất lượng sản phẩm tại thiết bị, dây chuyền phụ trách.

- Đảm bảo thiết bị chạy ổn định, đúng công suất.

- Vệ sinh, bảo dưỡng sữa chữa các thiết bị, dây chuyền sản xuất hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Trung cấp nghề ( điện, sửa chữa,...)trở lên.

-Ưu tiên đã từng làm ở Nhà máy chế biến thực phẩm, ưu tiên có kinh nghiệm Vận hành các thiết bị trong Tổ sản xuất.

-Có khả năng nắm bắt công việc nhanh. -Có tính chủ động trong công việc. -Có kiến thức kỹ thuật cơ bản về chuyên môn thiết bị thực phẩm

-Có thể đi ca theo sự sắp xếp của quản lý.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 7 (8h-12h00, 13h00 – 17h00), có thể đi ca theo sự điều phối của cấp trên.

- Có hỗ trợ cơm trưa

- Thưởng Lễ Tết,...

- Nghỉ phép năm, Lễ Tết theo quy định

- Xem xét tăng lương theo năng lực

- Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.

- Được đào tạo hướng dẫn nhằm nâng cao kiến thức, chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin