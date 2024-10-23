Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm một nhân viên vận hành nhiệt huyết và sáng tạo để gia nhập đội ngũ của chúng tôi trong lĩnh vực thương mại điện tử quốc tế. Bạn sẽ là cầu nối giữa các bộ phận, đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa quy trình và nâng cao trải nghiệm người dùng trên nền tảng của chúng tôi.

Quản lý giao dịch: Giám sát hoạt động giao dịch hàng ngày, đảm bảo mọi quy trình diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

Hỗ trợ khách hàng: Đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng xuất sắc, tiếp nhận và xử lý khiếu nại một cách chuyên nghiệp.

Phân tích hiệu suất: Theo dõi, phân tích và báo cáo về hiệu suất sản phẩm, từ đó đưa ra các giải pháp cải tiến phù hợp.

Hợp tác liên phòng: Làm việc chặt chẽ với các bộ phận marketing, kho vận và kỹ thuật để tối ưu hóa quy trình hoạt động và phát triển chiến lược mới.

Đào tạo và hỗ trợ: Hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên mới, truyền đạt quy trình và tiêu chuẩn vận hành.

Báo cáo: Chuẩn bị báo cáo định kỳ về hoạt động kinh doanh và xu hướng thị trường để đưa ra những quyết định chiến lược.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.

Chỉ cần tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử bất kì kể cả sàn nội địa hoặc quản lý vận hành.

Hiểu biết sâu sắc về các công cụ và phần mềm quản lý thương mại điện tử.

Kỹ năng phân tích dữ liệu xuất sắc và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt.

Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt; kỹ năng giao tiếp tốt bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Đam mê với ngành thương mại điện tử và khả năng làm việc trong môi trường năng động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 10-12 triệu+ com+ phụ cấp , cạnh tranh và chính sách thưởng hấp dẫn dựa trên hiệu suất làm việc.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong môi trường làm việc quốc tế.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Các phúc lợi hấp dẫn khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY

