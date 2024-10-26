Tuyển Nhân Viên Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 125 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản lý và phát triển các kênh bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử quốc tế. Đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử của công ty theo yêu cầu. Theo dõi, phân tích thị trường và hoạt động của đối thủ để đưa ra chiến lược phù hợp. Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng trên các nền tảng được phân công. Xây dựng và triển khai các chính sách bán hàng trên các sàn thương mại điện tử. Nhận và xử lý đơn hàng, đồng thời chăm sóc và tư vấn khách hàng qua các kênh thương mại điện tử. Cập nhật thông tin sản phẩm, chương trình khuyến mãi và dịch vụ khách hàng. Duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ để nâng cao doanh thu từ khách hàng quay lại. Xử lý các khiếu nại từ khách hàng trước và sau khi bán hàng. Giám sát tình trạng tồn kho hàng ngày và dự đoán nhu cầu nhập hàng cũng như tình hình bán hàng. Báo cáo công việc và số liệu bán hàng định kỳ theo yêu cầu của cấp quản lý. Thực hiện các nhiệm vụ và dự án khác theo sự phân công của lãnh đạo hoặc quản lý
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam. Độ tuổi: <27 tuổi Tốt nghiệp Đại học trở lên Tiếng Anh tốt (kỹ năng Reading, Writing) Có hứng thú về mảng game Từng làm từ 1 năm kinh nghiệm ở các vị trí liên quan đến vận hành, phát triển lĩnh vực ecom trên các sàn TMĐT bất kì. .... Hiểu cách vận hành và giao diện người bán của từng sàn. Máu lửa, năng động, nhiệt tình, có tính chiến đấu cao, hướng đến kết quả và chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-12 triệu + thưởng KPI + phụ cấp, xét tăng lương 2 lần/năm Môi trường trẻ, năng động, sáng tạo Làm việc trong môi trường Quốc tế, cơ hội được đi công tác nước ngoài. Trợ cấp ăn trưa, BHXH đóng đầy đủ theo quy định. Team Building: từ 2-3 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 125 Dương Quảng Hàm - Quan Hoa - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

