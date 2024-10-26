Tuyển Nhân Viên Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ
- Hà Nội: 125 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Quản lý và phát triển các kênh bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử quốc tế.
Đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử của công ty theo yêu cầu.
Theo dõi, phân tích thị trường và hoạt động của đối thủ để đưa ra chiến lược phù hợp.
Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng trên các nền tảng được phân công.
Xây dựng và triển khai các chính sách bán hàng trên các sàn thương mại điện tử.
Nhận và xử lý đơn hàng, đồng thời chăm sóc và tư vấn khách hàng qua các kênh thương mại điện tử.
Cập nhật thông tin sản phẩm, chương trình khuyến mãi và dịch vụ khách hàng.
Duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ để nâng cao doanh thu từ khách hàng quay lại.
Xử lý các khiếu nại từ khách hàng trước và sau khi bán hàng.
Giám sát tình trạng tồn kho hàng ngày và dự đoán nhu cầu nhập hàng cũng như tình hình bán hàng.
Báo cáo công việc và số liệu bán hàng định kỳ theo yêu cầu của cấp quản lý.
Thực hiện các nhiệm vụ và dự án khác theo sự phân công của lãnh đạo hoặc quản lý
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam. Độ tuổi: <27 tuổi
Tốt nghiệp Đại học trở lên
Tiếng Anh tốt (kỹ năng Reading, Writing)
Có hứng thú về mảng game
Từng làm từ 1 năm kinh nghiệm ở các vị trí liên quan đến vận hành, phát triển lĩnh vực ecom trên các sàn TMĐT bất kì. .... Hiểu cách vận hành và giao diện người bán của từng sàn.
Máu lửa, năng động, nhiệt tình, có tính chiến đấu cao, hướng đến kết quả và chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10-12 triệu + thưởng KPI + phụ cấp, xét tăng lương 2 lần/năm
Môi trường trẻ, năng động, sáng tạo
Làm việc trong môi trường Quốc tế, cơ hội được đi công tác nước ngoài.
Trợ cấp ăn trưa, BHXH đóng đầy đủ theo quy định.
Team Building: từ 2-3 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ
