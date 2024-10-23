Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH OHF làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH OHF
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Công ty TNHH OHF

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH OHF

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa B Việt Đức Complex, 39 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh TMĐT phù hợp với từng gian hàng đã có trên nền tảng sàn TMĐT Shopee, Lazada, Tiktok.
- Tham gia các Deal, Campaign và triển khai hoạt động Marketing nội sàn và ngoại sàn cho kênh bán.
- Theo dõi và cập nhật thường xuyên các chỉ số trên sàn để kịp thời thay đổi chiến lược kinh doanh phù hợp với gian hàng.
- Làm việc với các nhân viên ngành hàng để kịp thời update các thông tin, thay đổi mới nhất từ sàn, đồng thời triển khai các hoạt động Marketing phù hợp với gian hàng.
- Tìm hiểu, phân tích xu hướng thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, sản phẩm cạnh tranh và đề xuất về việc nhập thêm hàng hóa khi cần.
- Phối hợp với các bộ phận thiết kế lên ý tưởng hình ảnh, banner, giao diện sản phẩm để phát triển các kênh TMĐT theo các mục tiêu của từng chiến dịch.
- Hỗ trợ tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, giá cá, CTKM,... giải đáp thắc mắc của khách hàng.
- Hỗ trợ xử lý phát sinh đơn hàng, vấn đề trong giao hàng khi cần thiết.
- Lập kế hoạch công việc và báo cáo theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương như Vận hành sàn TMĐT, Quản lý sàn TMĐT,...
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thương mại điện tử, Marketing, Quản trị kinh doanh,...
- Thành thạo sử dụng tin học văn phòng.
- Có kỹ năng Photoshop, chỉnh ảnh là một lợi thế.
- Ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm trong mảng thời trang hoặc mỹ phẩm.

Tại Công ty TNHH OHF Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 11 - 16 triệu/tháng (Lương cứng: 8 - 10 triệu + Phụ cấp + Thưởng KPIs (3 - 6 triệu)).
- Phụ cấp ăn trưa: 30k/ ngày.
- Thâm niên: 200k/tháng (>6 tháng làm việc).
- Đánh giá xét tăng lương 2 lần/ năm.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau khi kết thúc thử việc.
- Thưởng lễ Tết, lương tháng 13, các chế độ khác theo quy định của công ty.
- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, đề cao tính sáng tạo, phát triển năng lực.
- Tham gia các hoạt động du lịch, nghỉ mát theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH OHF

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH OHF

Công ty TNHH OHF

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 44 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

