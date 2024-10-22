Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 920 Quang Trung, phường 08, Gò Vấp, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Phụ trách vận hành và quản lý các gian hàng, thống kê dữ liệu, đăng tải sản phẩm, chuyển hóa lưu lượng khách hàng

- Phụ trách xây dựng và triển khai các chiến lược tiếp thị

- Hiểu rõ các quy tắc của các sàn Tiktok/Shopee/Lazada, về kế hoạch Livestream và quy trình Livestream Tiktok

- Theo dõi dữ liệu hoạt động hàng ngày, thu thập phản hồi của khách hàng, liên tục tối ưu hóa và điều chỉnh chiến lược vận hành

- Thông qua list sản phẩm, tạo các chương trình khuyến mãi,.. nâng cao doanh thu trong các buổi live

- Hoàn thành các công việc khác do cấp trên bàn giao

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Trung giao tiếp

- Có kỹ năng giao tiếp và teamwork

- Nhạy bén với dữ liệu, có óc sáng tạo và nắm bắt các trend trên Tiktok

- Có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Deal theo năng lực 10-15triệu +KPI (phỏng vấn trao đổi chi tiết)

- Phép năm, bảo hiểm khi chuyển chính.

- Môi trường làm việc truyền thông năng động.

- Có cơ hội làm việc với các đơn vị build kênh chuyên nghiệp.

- Được đào tạo bởi đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEH

