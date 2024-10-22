Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEH
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEH

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEH

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 920 Quang Trung, phường 08, Gò Vấp, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Phụ trách vận hành và quản lý các gian hàng, thống kê dữ liệu, đăng tải sản phẩm, chuyển hóa lưu lượng khách hàng
- Phụ trách xây dựng và triển khai các chiến lược tiếp thị
- Hiểu rõ các quy tắc của các sàn Tiktok/Shopee/Lazada, về kế hoạch Livestream và quy trình Livestream Tiktok
- Theo dõi dữ liệu hoạt động hàng ngày, thu thập phản hồi của khách hàng, liên tục tối ưu hóa và điều chỉnh chiến lược vận hành
- Thông qua list sản phẩm, tạo các chương trình khuyến mãi,.. nâng cao doanh thu trong các buổi live
- Hoàn thành các công việc khác do cấp trên bàn giao

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Trung giao tiếp
- Có kỹ năng giao tiếp và teamwork
- Nhạy bén với dữ liệu, có óc sáng tạo và nắm bắt các trend trên Tiktok
- Có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Deal theo năng lực 10-15triệu +KPI (phỏng vấn trao đổi chi tiết)
- Phép năm, bảo hiểm khi chuyển chính.
- Môi trường làm việc truyền thông năng động.
- Có cơ hội làm việc với các đơn vị build kênh chuyên nghiệp.
- Được đào tạo bởi đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEH

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phường Bình An quận 2 thành phố Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

