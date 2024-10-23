Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Gia Vũ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Gia Vũ
- Hà Nội: Số 2A/316, Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 35 Triệu
Lập shop mới và làm các công việc liên quan đến shop giai đoạn đầu;
Phụ trách hoạt động marketing cho sàn và quản trị các shop trên nền tảng Shopee, Lazada;
Nhận kế hoạch và yêu cầu từ trưởng nhóm, chạy Ads cho sản phẩm team phụ trách;
Trực tiếp triển khai, theo dõi và tối ưu hoá các chiến dịch quảng cáo;
Phối hợp với team Media sản xuất video để chạy ads trên kênh được giao;
Triển khai các kênh kéo traffic ngoại sàn khác nhau vào shop;
Làm việc trực tiếp và tạo mối quan hệ với BD shop;
Xử lý đánh giá xấu + các trường hợp phát sinh trong quá trình vận hành shop.
Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ dưới 27 tuổi, tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên, ưu tiên ngành học về quản trị và marketing
Kinh nghiệm 1 năm kinh nghiệm vận hành shop sàn TMĐT Shopee
Chi tiêu ngân sách mkt sàn > 100tr/tháng
Biết cách kéo traffic ngoại sàn là lợi thế
Nhanh nhạy, yêu nghề, nhiệt huyết, có tư duy tổng quan về Digital Marketing
Chủ động, chăm chỉ, ham học hỏi sẵn sàng hào hứng nhiệm vụ ở các nền tảng mới
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trực tiếp livestream hoặc vận hành các phiên Livestream Tiktok, Facebook hay Shopee
Tại Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Gia Vũ Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng cơ bản + % doanh thu KPI + thưởng nóng + thưởng cuối năm + du lịch + sếp vui tính + cơ hội thăng tiến không giới hạn (từ 15tr và cao hơn nữa tùy năng lực và khả năng vượt KPI)
Cơ hội thăng tiến cao, đánh giá 6 tháng 1 lần
Hỗ trợ ăn trưa tại công ty free tại nhà ăn công ty, tham gia vào nhiều công đoạn Kinh doanh để học hỏi và phát triển toàn diện
Được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Gia Vũ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
