Tuyển Nhân Viên Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 41 Tương Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Hỗ trợ xây dựng và phát triển các gian hàng lên các sàn TMĐT (shopee, lazada)

- Cập nhật dữ liệu , hình ảnh sản phẩm và banner.

- Triển khai các campaign theo kế hoạch, chiến lược thông qua các sàn Thương mại điện tử.

- Xây dựng kế hoạch, nội dung trên các sàn để phát triển Doanh Số, Thương hiệu

- Đảm bảo các chỉ số hoạt động tối ưu trên các sàn: Thời gian trả lời tin nhắn , xử lý đơn hàng... nhanh chóng, hiệu quả.

- Thực hiện các báo cáo do cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng xử lý thao tác máy tính

- Có khả năng chỉnh sửa hình ảnh cơ bản (được ưu tiên) không có sẽ được dạy

- Yêu cầu có máy tính cá nhân

- Có mục tiêu rõ ràng và đam mê với TMĐT

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DI SẢN DIGITAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: • Lương cứng: 7tr-9tr + % kpi. Tổng thu nhập 9-15tr (tùy theo năng lực)

- Được đào tạo về TMĐT

- Training các kỹ năng cần thiết cho TMĐT

- Đào tạo kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và học hỏi cao

- Thưởng các ngày Lễ - Tết và các phúc lợi khác theo quy định của công ty.

