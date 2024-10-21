Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THDV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 18 Ngách 3/29 Ngõ 3 Phạm Tuấn Tài, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý thực hiện và chịu trách nhiệm các hoạt động Marketing, bán hàng trên các sàn (Lazada, Shopee, Tiktok , ...) Quản lý gian hàng và triển khai các hoạt động kinh doanh trên các sàn TMĐT bao gồm thông tin công ty, sản phẩm, tùy chọn thanh toán và tất cả các dữ liệu liên quan khác, đảm bảo tính chính xác, trực quan, thu hút và dễ sử dụng. Đăng bán các sản phẩm mà công ty đang kinh doanh lên các trang TMĐT Thực hiện giám sát tồn kho hàng ngày, không để tình trạng hàng còn trong kho mà trên các trang TMĐT trạng thái hết hàng Tối ưu hóa các store trên các kênh TMĐT (Tối ưu chuẩn SEO, thu thập đánh giá của khách hàng để cải thiện sản phẩm, dịch vụ) Triển khai chiến dịch quảng cáo trên sàn thương mại điện tử lên kế hoạch theo ngân sách được duyệt. Chỉnh sửa ảnh, banner cơ bản, báo cáo công việc với quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm vận hành sàn TMĐT (shopee, lazada, tiktok,...) từ 1 năm ở vị trí tương đương. Có kinh nghiệm làm việc trong hệ thống kênh phân phối chuỗi bán lẻ. Có tư duy về bán hàng online và marketing. Có kinh nghiệm quản lý bán hàng fanpage, facebook ads là một lợi thế Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thương lượng, giải quyết vấn đề, nhanh nhẹ trong công việc Có tinh thần trách nhiệm với công việc. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Biết làm hình ảnh là lợi thế Có laptop cá nhân để phục vụ cho công việc

Tại CÔNG TY TNHH THDV GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ + phụ cấp (có thể deal theo năng lực) + thưởng KPI + Thưởng doanh số từ 1-3% (Thu nhập trung bình 12-15tr) Thu nhập cạnh tranh, thưởng đa dạng, chính sách lương cạnh tranh, thưởng năng suất, thưởng nóng. Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Được hưởng các chính sách phúc lợi của công ty: Du lịch hàng năm 2 lần/năm, teambillding, sinh nhật, hiếu hỷ, lễ tết, lương tháng thứ 13, các chế độ phúc lợi khác theo quy định. Nghỉ phép năm 12 ngày/năm và nghỉ lễ theo quy định Môi trường làm việc dân chủ, được thể hiện, đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung Được làm việc với lãnh đạo có tâm, có tầm Cô hội thăng tiến cao trong công việc Được đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THDV GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.