Tuyển Nhân Viên Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 22 đường số 37 KDC Vạn Phúc, P.Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản trị sàn TMĐT của công ty và lên kế hoạch để hoàn thiện, cải tiến hình ảnh, video, banner, các chương trình quảng cáo về sản phẩm trên sàn TMĐT hằng tháng Triển khai các kế hoạch phát triển doanh số trên sàn TMĐT (nội sàn và ngoại sàn) Xây dựng, chăm sóc và duy trì mối quan hệ với các đối tác sàn TMĐT để hỗ trợ bán hàng và gia tăng doanh số Tiếp nhận và trả lời phản hồi/ tư vấn cho khách hàng về giá cả, sản phẩm, chương trình khuyến mãi cho khách hàng, xử lý khiếu nại về đơn hàng, chất lượng sản phẩm, vận chuyển Xử lý, lên đơn các đơn phát sinh trong ngày; đối soát hàng hoàn Báo cáo doanh số định kỳ Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng sáng tạo, lên ý tưởng mới. Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Có kinh nghiệm trong ngành F&B, FMCG là 1 lợi thế. Có trách nhiệm cao trong công việc, làm việc tích cực. Có khả năng nhạy bén, cập nhật xu hướng nhanh. Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Thương mại điện tử, quản trị kinh doanh, marketing hoặc các lớp học, khoá học liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH DOTEA Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia HĐLĐ, BHXH theo pháp luật hiện hành. Chuyên cần: 300.000 vnd Sinh nhật: 300.000 vnd Lễ, tết dương lịch: 300 – 500.000 vnd Tết âm lịch: lương tháng 13, quà Teambuilding hàng năm Các chế độ khác theo nội quy Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOTEA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin