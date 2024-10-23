Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH KD Sports làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH KD Sports làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Công ty TNHH KD Sports
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty TNHH KD Sports

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH KD Sports

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 44 Đường 2.3 Gamuda Gardens, Trần Phú, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

+ Tư vấn và bán hàng các sản phẩm của Công ty trên các sàn thương mại điện tử
+ Tạo và quản lý nội dung, hình ảnh, mô tả và danh mục sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử Công ty đang sử dụng
+ Giải đáp thắc mắc và xử lý các vấn đề phát sinh của khách hàng trên sản thương mại điện tử
+ Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo sản phẩm đến tay khách hàng đủ số lượng và chất lượng
+ Tham gia và quản lý các chiến dịch khuyến mãi hàng tháng trên các sàn thương mại điện tử
+ Theo dõi và đề xuất đặt hàng các sản phẩm cho sàn đảm bảo không bị gián đoạn bán hàng
+ Theo dõi hiệu quả bán hàng của các chiến dịch và báo cáo cho trưởng bộ phận
+ Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Từ 01 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
+ Ưu tiên ứng viên đã làm việc cho công ty trong lĩnh vực thời trang, phụ kiện trang sức
+ Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả
+ Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao
+ Sử dụng tốt các công cụ tin học văn phòng phục vụ quá trình làm việc.

Tại Công ty TNHH KD Sports Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập: 9.000.000 – 13.000.000 VNĐ/tháng
+ Có phụ cấp ăn, phụ cấp điện thoại/xăng xe
+ Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ tết theo quy định
+ Tham gia đóng các chế độ bảo hiểm theo quy định
+ Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KD Sports

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH KD Sports

Công ty TNHH KD Sports

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trường Vinatech cơ sở 2, cầu Giành, thôn Dương Lai ngoài, xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

