Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TM ĐIỆN TỬ GLOBAL – SKY làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 52A TT2 KĐT mới Văn Phú - Phú La, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Bán hàng qua kênh Tiktok shop thị trường US Chỉnh sửa video bằng Capcut và up lên xây dựng kênh Tiktok Công việc cụ thể sẽ được hướng dẫn trực tiếp

Bán hàng qua kênh Tiktok shop thị trường US

Chỉnh sửa video bằng Capcut và up lên xây dựng kênh Tiktok

Công việc cụ thể sẽ được hướng dẫn trực tiếp

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu Nữ Có kinh nghiệm POD từ 3 tháng Tiếng Anh cơ bản đến khá Nhanh nhẹn và chăm chỉ Biết xem tiktok và chỉnh sửa Capcut là một lợi thế

Yêu cầu Nữ

Có kinh nghiệm POD từ 3 tháng

Tiếng Anh cơ bản đến khá

Nhanh nhẹn và chăm chỉ

Biết xem tiktok và chỉnh sửa Capcut là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TM ĐIỆN TỬ GLOBAL – SKY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 8 Triệu + % Hoa Hồng theo KPI (Không giới hạn) Hưởng mọi quyền lợi ngày nghỉ và tiền thưởng ngày lễ, Tết Được tham gia các hoạt động và du lịch vui chơi của công ty

Lương cơ bản từ 8 Triệu + % Hoa Hồng theo KPI (Không giới hạn)

Hưởng mọi quyền lợi ngày nghỉ và tiền thưởng ngày lễ, Tết

Được tham gia các hoạt động và du lịch vui chơi của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TM ĐIỆN TỬ GLOBAL – SKY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin