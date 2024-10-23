Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TM ĐIỆN TỬ GLOBAL – SKY làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ khách hàng/Vận hành Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TM ĐIỆN TỬ GLOBAL – SKY
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 52A TT2 KĐT mới Văn Phú
- Phú La, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Bán hàng qua kênh Tiktok shop thị trường US
Chỉnh sửa video bằng Capcut và up lên xây dựng kênh Tiktok
Công việc cụ thể sẽ được hướng dẫn trực tiếp
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu Nữ Có kinh nghiệm POD từ 3 tháng Tiếng Anh cơ bản đến khá Nhanh nhẹn và chăm chỉ Biết xem tiktok và chỉnh sửa Capcut là một lợi thế
Yêu cầu Nữ
Có kinh nghiệm POD từ 3 tháng
Tiếng Anh cơ bản đến khá
Nhanh nhẹn và chăm chỉ
Biết xem tiktok và chỉnh sửa Capcut là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TM ĐIỆN TỬ GLOBAL – SKY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản từ 8 Triệu + % Hoa Hồng theo KPI (Không giới hạn) Hưởng mọi quyền lợi ngày nghỉ và tiền thưởng ngày lễ, Tết Được tham gia các hoạt động và du lịch vui chơi của công ty
Lương cơ bản từ 8 Triệu + % Hoa Hồng theo KPI (Không giới hạn)
Hưởng mọi quyền lợi ngày nghỉ và tiền thưởng ngày lễ, Tết
Được tham gia các hoạt động và du lịch vui chơi của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TM ĐIỆN TỬ GLOBAL – SKY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
