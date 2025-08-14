Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG KỶ NGUYÊN làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG KỶ NGUYÊN
- Bà Rịa Vũng Tàu: KCN Mỹ Xuân, TP Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Vận hành kiểm tra thiết bị, máy móc phần cơ-điện, hệ thống đảm bảo hoạt động ổn định (nhà máy, trạm bơm 1, 2; giếng tách)
Kiểm tra công tác an ninh trên công trường (Nhà máy và các trạm bơm, giếng tách)
Phối hợp giao nhận ống trên tuyến cho các nhà thầu thi công (nếu có)
Phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trên công trường (nếu có)
Lập kế hoạch máy móc, vật tư, nhân công bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống
Lập báo cáo và lập kế hoạch công việc hàng tuần gửi trực tiếp cho Trưởng phòng
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG KỶ NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo kết quả công việc và thưởng cuối năm, các ngày lễ, có chế độ xét lương hàng năm hoặc theo thành tích vượt trội.
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN ... theo Luật Lao động hiện hành.
Các chế độ phúc lợi khác: tham quan du lịch và tham gia các hoạt động cộng đồng, môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, có cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG KỶ NGUYÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
