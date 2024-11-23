Tuyển Nhân Viên Vận Hành thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, số 32 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lưu giữ hồ sơ bệnh án (số người khám bệnh, số lượng vật tư sử dụng) và kết quả xét nghiệm từ các phòng khám gửi về.

Theo dõi được đầu việc của từng nhân sự trong bộ máy phòng khám và nhân sự phát sinh (nếu có).

Quản lý đầu việc của từng nhân sự trong bộ máy phòng khám, bố trí công việc của từng nhân sự trong từng tuần.

Support, hỗ trợ thúc đẩy công việc của từng nhân sự.

Xử lý tình huống phát sinh về nhân sự và công việc tại các phòng khám (Tuyển dụng, đề xuất mua đồ dùng, máy móc phục vụ hoạt động khám, xét nghiệm,...)

Tổng hợp các quy trình công việc liên quan đến hoạt động khám, xét nghiệm từ các nhân sự trực tiếp thực hiện.

Lên kế hoạch và báo cáo kết quả công việc theo định kỳ.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: quản lý hành chính nhân sự, quản lý nhân sự, kế toán, luật, quản trị, kinh doanh ...

Có kiến thức liên quan tới y tế là một lợi thế.

Có tính chủ động trong công việc.

Cầu tiến, có tinh thần học hỏi để phát triển cá nhân.

Tại Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thái - 155B Thì Được Hưởng Những Gì

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ/tháng + Thưởng

Phụ cấp: Ăn ca theo ngày công

Đóng BHXH theo quy định

Nghỉ phép và các ngày lễ, Tết theo quy định.

Chế độ Phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản...)

Môi trường làm việc an toàn, thân thiện, hòa đồng.

Được đào tạo và hướng dẫn.

Được học hỏi và phát triển về chuyên môn, nghề nghiệp

Được cấp phát trang thiết bị đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thái - 155B

