Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Đạt Hoàng Gia làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Bàu Bàng ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

- Kiểm tra vận hành xử lý nước thải, ghi chép thông tin liên quan đến nhật kí vận hành - Theo dõi, kiểm tra, xử lý kỹ thuật đảm bảo nước đạt chất lượng yêu cầu. - Pha hóa chất, nuôi cấy vi sinh cho việc xử lý nước - Giám sát chỉ tiêu của từng bể hệ thống xử lý nước thải - Theo dõi từng chỉ tiêu nước thải đầu ra của hệ thống, để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra. - Một số công việc khác theo sự phân công của quản lý cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam Ưu tiên có kinh nghiệm vận hành (không cần bằng cấp). Trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm Có thể đi ca 12h/ngày. Không có kinh nghiệm (sẽ được đào tạo).

Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Đạt Hoàng Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 8.000.000 - 13.000.000 tr ca 12h/ngày, hỗ trợ xoay ca + Phụ cấp xăng xe Được hưởng các chế độ bảo hiểm, phúc lợi xã hội theo quy định của pháp luật; Công ty hỗ trợ đóng 100% chi phí bảo hiểm; Hỗ trợ xăng xe, nhà ở, nếu nhà xa công trình; Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty; Cấp phát đồng phục miễn phí. Có 12 phép năm, lương tháng 13+, xét tăng lương 6 tháng/lần; Du lịch mỗi năm. (Không du lịch sẽ có 1 khoản phụ cấp bù)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Đạt Hoàng Gia

