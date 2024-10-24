Tuyển Nhân Viên Văn Phòng Tiếng Trung thu nhập 7.2 - 9.3 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TỶ THẠC
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
CÔNG TY TNHH TỶ THẠC

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TỶ THẠC

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 9A

- 9B, Lô 9, Đường C, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Công việc liên quan về giày da, giày thể thao
- Tiếp nhận yêu cầu từ cấp trên và chỉnh sửa theo yêu cầu khách hàng
- Liên kết với bộ phận liên quan để đáp ứng theo yêu cầu khách hàng
- Theo dõi tiến độ hoàn thành mẫu mã, báo cáo khách hàng
- Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn
- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 từ 7:30 - 16:30, có tăng ca theo nhu cầu công việc

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn/chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành Tiếng Trung
- Giao tiếp Tiếng Trung 4 kỹ năng
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point...)
- Có kinh nghiệm về giày da là lợi thế
- Trung thực, có trách nhiệm với công việc
- Yêu cầu CV bằng Tiếng Trung

Tại CÔNG TY TNHH TỶ THẠC Thì Được Hưởng Những Gì

- Được trang bị máy tính, thiết bị ngay từ ngày đầu làm việc
- Lương thưởng tháng 13 + thưởng bình bầu (A, B, C)
- Nâng lương theo thâm niên, nâng chức khi được chủ quản đề cử
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ tết, hiếu hỉ,..
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
- Du lịch nghỉ mát, teambuilding,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỶ THẠC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TỶ THẠC

CÔNG TY TNHH TỶ THẠC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9A-9B Lô 9, Đường C, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

