Tuyển Nhân Viên Văn Phòng Tiếng Trung thu nhập 7.2 - 9.3 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TỶ THẠC
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 9A
- 9B, Lô 9, Đường C, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
- Công việc liên quan về giày da, giày thể thao
- Tiếp nhận yêu cầu từ cấp trên và chỉnh sửa theo yêu cầu khách hàng
- Liên kết với bộ phận liên quan để đáp ứng theo yêu cầu khách hàng
- Theo dõi tiến độ hoàn thành mẫu mã, báo cáo khách hàng
- Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn
- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 từ 7:30 - 16:30, có tăng ca theo nhu cầu công việc
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ học vấn/chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành Tiếng Trung
- Giao tiếp Tiếng Trung 4 kỹ năng
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point...)
- Có kinh nghiệm về giày da là lợi thế
- Trung thực, có trách nhiệm với công việc
- Yêu cầu CV bằng Tiếng Trung
Tại CÔNG TY TNHH TỶ THẠC Thì Được Hưởng Những Gì
- Được trang bị máy tính, thiết bị ngay từ ngày đầu làm việc
- Lương thưởng tháng 13 + thưởng bình bầu (A, B, C)
- Nâng lương theo thâm niên, nâng chức khi được chủ quản đề cử
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ tết, hiếu hỉ,..
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
- Du lịch nghỉ mát, teambuilding,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỶ THẠC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
