Tuyển Nhân Viên Văn Phòng Tiếng Trung thu nhập 7.2 - 9.3 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 9A - 9B, Lô 9, Đường C, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Bình Tân

Mô Tả Công Việc

- Công việc liên quan về giày da, giày thể thao

- Tiếp nhận yêu cầu từ cấp trên và chỉnh sửa theo yêu cầu khách hàng

- Liên kết với bộ phận liên quan để đáp ứng theo yêu cầu khách hàng

- Theo dõi tiến độ hoàn thành mẫu mã, báo cáo khách hàng

- Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 từ 7:30 - 16:30, có tăng ca theo nhu cầu công việc

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ học vấn/chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành Tiếng Trung

- Giao tiếp Tiếng Trung 4 kỹ năng

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point...)

- Có kinh nghiệm về giày da là lợi thế

- Trung thực, có trách nhiệm với công việc

- Yêu cầu CV bằng Tiếng Trung

Tại CÔNG TY TNHH TỶ THẠC Thì Được Hưởng Những Gì

- Được trang bị máy tính, thiết bị ngay từ ngày đầu làm việc

- Lương thưởng tháng 13 + thưởng bình bầu (A, B, C)

- Nâng lương theo thâm niên, nâng chức khi được chủ quản đề cử

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ tết, hiếu hỉ,..

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

- Du lịch nghỉ mát, teambuilding,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỶ THẠC

