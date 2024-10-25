Tuyển Nhân Viên Video Editor thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 204 Đường số 34, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Dựng, biên tập các Short Video trên nền tảng Tiktok về quảng cáo, bán hàng,… Phối hợp với Team Media để lên ý tưởng các Video bán hàng vào các ngày sale; Thực hiện motion các banner quảng cáo 2D thiết kế sẵn; Phối hợp với team Design chỉnh sửa ảnh chụp sản phẩm (không thường xuyên); Đảm bảo KPIs trong tháng cùng với team; Các công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên

Dựng, biên tập các Short Video trên nền tảng Tiktok về quảng cáo, bán hàng,…

Phối hợp với Team Media để lên ý tưởng các Video bán hàng vào các ngày sale;

Thực hiện motion các banner quảng cáo 2D thiết kế sẵn;

Phối hợp với team Design chỉnh sửa ảnh chụp sản phẩm (không thường xuyên);

Đảm bảo KPIs trong tháng cùng với team;

Các công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương. Đã Edit qua các Video về bán hàng, quảng cáo dịch vụ,…trên nền tảng Tiktok Tốt nghiệp chuyên ngành Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Đạo diễn, Marketing, báo chí, truyền thông, hoặc các khoá học về quay dựng video. Thành thạo sử dụng phần mềm biên tập video và hình ảnh như Premiere/Capcut/Davinci/OBS/After effect/Canva;... Hiểu biết các thông số kỹ thuật cơ bản của Tiktok Sáng tạo; tư duy thẩm mỹ tốt về bố cục hình ảnh và màu sắc. Khả năng cảm thụ âm nhạc tốt.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.

Đã Edit qua các Video về bán hàng, quảng cáo dịch vụ,…trên nền tảng Tiktok

Tốt nghiệp chuyên ngành Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Đạo diễn, Marketing, báo chí, truyền thông, hoặc các khoá học về quay dựng video.

Thành thạo sử dụng phần mềm biên tập video và hình ảnh như Premiere/Capcut/Davinci/OBS/After effect/Canva;...

Hiểu biết các thông số kỹ thuật cơ bản của Tiktok

Sáng tạo; tư duy thẩm mỹ tốt về bố cục hình ảnh và màu sắc.

Khả năng cảm thụ âm nhạc tốt.

Tại Công Ty TNHH Giải Trí KL-Commerce Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10 – 13tr (thoả thuận theo năng lực) + thưởng KPIs

- Chế độ BHXH-BHYT- BHTN và nghỉ phép theo quy định nhà nước

- Làm việc trong môi trường năng động, cởi mở, cấp trên luôn lắng nghe và tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho nhân viên

- Lương tháng 13, thưởng cuối năm tuỳ theo tình hình kinh doanh của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Trí KL-Commerce

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin