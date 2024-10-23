Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH SMILETRIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 36 Nguyễn Hy Quang, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc

• Lên kế hoạch, nội dung ý tưởng video.

• Dựng video ngắn

• Đề xuất ý tưởng, triển khai video trên các kênh online. (Facebook, Tiktok, Youtube, Web)

• Sản xuất và chỉnh sửa nội dung video cho kênh Facebook, Tiktok, Youtube và Website.

• Thực hiện các video theo chiến dịch truyền thông.

• Phát triển các ý tưởng và triển khai các ý tưởng dựng video phục vụ các kênh Marketing như: Facebook, Tiktok, Youtube và Website.

Yêu Cầu Công Việc

• Có kinh nghiệm trong việc biên tập và chỉnh sửa video ngắn trên Facebook, Tiktok tối thiểu > 01 năm kinh nghiệm.

• Có kinh nghiệm dựng video và biết sử dụng thành thạo các phần mềm/ hiệu ứng edit video tạo video thu hút.

• Có tư duy, sáng tạo tốt, bắt trend tốt

• Có kỹ năng phát triển kênh social media

• Kỹ năng làm việc nhóm và truyền tải ý tưởng tốt

• Đam mê công việc, sáng tạo, siêng năng, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc

• Khả năng lắng nghe tốt, kiên nhẫn và cầu tiến trong công việc

Quyền Lợi

• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, phát huy được mọi năng lực của bản thân

• Mức lương up to: 10.000.000đ-15.000.000đ / tháng (xét lương 6 tháng / lần theo hiệu suất công việc)

• Thưởng theo kết quả và hiệu suất của sản phẩm

• Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật (nghỉ Lễ, Tết, tham gia BHXH, BHYT...)

• Chế độ nghỉ mát, teambuilding, sinh nhật, thưởng Lễ, Tết theo quy định của Công ty. Có cơ hội du lịch nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển

