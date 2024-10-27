Tuyển Nhân Viên Video Editor thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 183C Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thực hiện chụp ảnh, quay dựng các ấn phẩm, nội dung sản phẩm của công ty;

- Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận Marketing lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản cho các buổi chụp hìnhm quay video;

- Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/video event, các clip review sản phẩm, các sự kiện, hoạt động của công ty;

- Chịu trách nhiệm về hình ảnh và video sản phẩm truyền thông và theo từng chiến dịch Marketing của công ty.

- Đảm bảo thời gian của từng hạng mục theo kế hoạch.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Từ 01 năm đến 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Ưu tiên Nam

- Có nền tảng thẩm mỹ tốt

- Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, chuyển tại ý tưởng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-15tr deal theo năng lực BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật, Chế độ, chính sách đầy đủ Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, tết, hiếu hỉ. Du lịch 1-2 lần/ năm Cấp phát đồng phục theo quy định công ty Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, Thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP

