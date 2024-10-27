Tuyển Nhân Viên Video Editor thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 45 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Chỉnh sửa, xử lý, biên tập và hoàn thiện video nội dung tin tức Phối hợp cùng team biên tập duyệt file, sửa file theo phản hồi của Client Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí Video Editor Sử dụng tốt phần mềm Premiere, After Effect Sử dụng cơ bản phần mềm Photoshop Có tư duy hình ảnh tốt, ham học hỏi, bắt trend Kỹ năng làm việc độc lập/nhóm

Tại Công Ty TNHH JOS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000 – 9.000.000VND/tháng + phụ cấp + thưởng hiệu quả công việc Phụ cấp ăn trưa, gửi xe miễn phí Cung cấp full máy tính, thiết bị làm việc Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định Hưởng 12 ngày phép/năm nguyên lương Làm việc từ T2 – T6, nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH JOS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.