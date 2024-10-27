Tuyển Nhân Viên Video Editor thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH JOS
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 45 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Chỉnh sửa, xử lý, biên tập và hoàn thiện video nội dung tin tức
Phối hợp cùng team biên tập duyệt file, sửa file theo phản hồi của Client
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng bộ phận
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí Video Editor Sử dụng tốt phần mềm Premiere, After Effect Sử dụng cơ bản phần mềm Photoshop Có tư duy hình ảnh tốt, ham học hỏi, bắt trend Kỹ năng làm việc độc lập/nhóm
Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí Video Editor
Sử dụng tốt phần mềm Premiere, After Effect
Sử dụng cơ bản phần mềm Photoshop
Có tư duy hình ảnh tốt, ham học hỏi, bắt trend
Kỹ năng làm việc độc lập/nhóm
Tại Công Ty TNHH JOS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 7.000.000 – 9.000.000VND/tháng + phụ cấp + thưởng hiệu quả công việc Phụ cấp ăn trưa, gửi xe miễn phí Cung cấp full máy tính, thiết bị làm việc Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định Hưởng 12 ngày phép/năm nguyên lương Làm việc từ T2 – T6, nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật
Thu nhập: 7.000.000 – 9.000.000VND/tháng + phụ cấp + thưởng hiệu quả công việc
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe miễn phí
Cung cấp full máy tính, thiết bị làm việc
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định
Hưởng 12 ngày phép/năm nguyên lương
Làm việc từ T2 – T6, nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH JOS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
