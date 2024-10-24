Tuyển Biên tập/Viết/Xuất bản Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 Tháp A - Tòa nhà Chung Cư Ecolife Tây Hồ - Xuân La ‒ Tây Hồ - Hà Nội., Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Biên tập/Viết/Xuất bản Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Công việc dựng:

- Phối hợp với các bộ phận, phòng ban để thực hiện việc quay, dựng các video theo yêu cầu của từng dự án, các video giới thiệu sản phẩm, sự kiện, chương trình,... của công ty (cắt nối hình ảnh theo kịch bản, ghép sub, cân bằng tiếng, làm hiệu ứng hình ảnh, âm thanh, chữ, nhạc nền,...).

Công việc quay/chụp:

- Quay/chụp các job đối tác của công ty, đảm bảo việc setup đèn và góc quay ra 1 tiêu chuẩn cố định cho mỗi dòng sản phẩm khác nhau.

- Thực hiện quay/dựng video, phục vụ cho hoạt động truyền thông trên các kênh online: Tiktok, Youtube, Facebook,...

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên tốt nghiệp các trường hoặc trung tâm đào tạo thiết kế, quay dựng.

- Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm >6 tháng.

- Tinh thần làm việc đội nhóm tốt. Chính trực, cẩn thận, tỉ mỉ có trách nhiệm cao với công việc.

- Khả năng sáng tạo bố cục video, góc máy, ánh sáng.

- Đảm bảo hiệu suất và hiệu quả công việc.

- Có kỹ năng xử lý video: âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng,....

- Thành thạo phần mềm Ai, Pr, Ps...

Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD Thì Được Hưởng Những Gì

- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...

- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền

- Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp, phát triển bền vững.

- Đồng nghiệp thân thiện, nhiệt tình, làm việc với phương châm hết sức, chơi hết mình”

- Quản lý gương mẫu, tôn trọng ý kiến để phát triển khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân

- Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp: được xây dựng một lộ trình phát triển thăng tiến theo mong muốn phát triển của bản thân

- Tham gia các khóa đào tạo nội bộ và hỗ trợ học phí đối với các khóa học nâng cao lực bên ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin