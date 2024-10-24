Tuyển Biên tập/Viết/Xuất bản Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: P.312, số 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Biên tập/Viết/Xuất bản Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Lên ý tưởng, đề xuất kịch bản triển khai video theo yêu cầu của công ty;

- Kết hợp cùng biên tập, chỉnh sửa, biên tập các sản phẩm truyền thông, theo đường lối của công ty

- Biên tập video, clip, video giới thiệu theo yêu cầu công việc chuyên môn

- Chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung video trên các kênh online (Tiktok, Facebook, YouTube và các kênh media khác)

- Phối hợp các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển ý tưởng, hình ảnh và nội dung

- Các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng tốt phần mềm quay dựng video

- Khả năng tư duy sáng tạo và lên ý tưởng tốt

- Có khả năng tìm kiếm thông tin tốt và bắt nhịp xu hướng nhanh

- Có kiến thức, kỹ năng về bố cục, màu sắc, ánh sáng

- Yêu thích việc tạo ra các sản phẩm creative video

- Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập

- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên

Tại Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương theo thỏa thuận

- BHYT, BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động

- Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc

- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao

- Môi trường làm việc thân thiện

- Du lịch hàng năm và thường xuyên có cơ hội tham gia các tour của công ty xét theo năng lực cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin