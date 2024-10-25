Tuyển Nhân Viên Video Editor thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VĂN PHÒNG ZEN VIỆT
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 4 tòa nhà Đoàn Gia, số 5 Thọ Tháp, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Quay dựng video mảng nội thất trên các nền tảng của công ty
Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm
Quay dựng video ngắn tiktok.
Quay dựng video mảng nội thất trên các nền tảng của công ty
Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm
Quay dựng video ngắn tiktok.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm, đã từng làm việc trong lĩnh vực quay dựng nội thất là một lợi thế. Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa, biên tập video: Adobe Premiere, After Effect, Capcut, ... Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục. Biết sử dụng các thiết bị quay phim. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm quay dựng Tiktok
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm, đã từng làm việc trong lĩnh vực quay dựng nội thất là một lợi thế.
Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa, biên tập video: Adobe Premiere, After Effect, Capcut, ...
Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục.
Biết sử dụng các thiết bị quay phim.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm quay dựng Tiktok
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm, đã từng làm việc trong lĩnh vực quay dựng nội thất là một lợi thế.
Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa, biên tập video: Adobe Premiere, After Effect, Capcut, ...
Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục.
Biết sử dụng các thiết bị quay phim.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm quay dựng Tiktok
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VĂN PHÒNG ZEN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 9 - 12tr, thỏa thuận theo năng lực của ứng viên khi phỏng vấn Tháng lương thứ 13, thưởng Lễ, Tết,...... Thử việc 2 tháng nhận 90% lương Hưởng mọi quyền lợi, chế độ BHXH theo quy định Review lương 6 tháng 1 lần Du lịch, team building hàng năm,.
Thu nhập: 9 - 12tr, thỏa thuận theo năng lực của ứng viên khi phỏng vấn
Tháng lương thứ 13, thưởng Lễ, Tết,......
Thử việc 2 tháng nhận 90% lương
Hưởng mọi quyền lợi, chế độ BHXH theo quy định
Review lương 6 tháng 1 lần
Du lịch, team building hàng năm,.
Thu nhập: 9 - 12tr, thỏa thuận theo năng lực của ứng viên khi phỏng vấn
Tháng lương thứ 13, thưởng Lễ, Tết,......
Thử việc 2 tháng nhận 90% lương
Hưởng mọi quyền lợi, chế độ BHXH theo quy định
Review lương 6 tháng 1 lần
Du lịch, team building hàng năm,.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VĂN PHÒNG ZEN VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI