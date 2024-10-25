Tuyển Nhân Viên Video Editor thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 tòa nhà Đoàn Gia, số 5 Thọ Tháp, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Quay dựng video mảng nội thất trên các nền tảng của công ty Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm Quay dựng video ngắn tiktok.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm, đã từng làm việc trong lĩnh vực quay dựng nội thất là một lợi thế. Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa, biên tập video: Adobe Premiere, After Effect, Capcut, ... Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục. Biết sử dụng các thiết bị quay phim. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm quay dựng Tiktok

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VĂN PHÒNG ZEN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9 - 12tr, thỏa thuận theo năng lực của ứng viên khi phỏng vấn Tháng lương thứ 13, thưởng Lễ, Tết,...... Thử việc 2 tháng nhận 90% lương Hưởng mọi quyền lợi, chế độ BHXH theo quy định Review lương 6 tháng 1 lần Du lịch, team building hàng năm,.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VĂN PHÒNG ZEN VIỆT

