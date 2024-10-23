Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Công Ty TNHH TLP Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 286 nguyễn xiển, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tìm kiếm nguồn tư liệu theo yêu cầu nội dung. Chỉnh sửa cắt ghép video, chèn âm thanh hiệu ứng và làm ảnh thumbnails Phối hợp cùng team để cải tiến chất lượng video Báo cáo công việc theo định kỳ bảo đảm hoàn thành công việc theo đúng tiến độ được yêu cầu Xử lý các công việc khác thuộc phạm trù edit của cấp trên

Tìm kiếm nguồn tư liệu theo yêu cầu nội dung.

Chỉnh sửa cắt ghép video, chèn âm thanh hiệu ứng và làm ảnh thumbnails

Phối hợp cùng team để cải tiến chất lượng video

Báo cáo công việc theo định kỳ bảo đảm hoàn thành công việc theo đúng tiến độ được yêu cầu Xử lý các công việc khác thuộc phạm trù edit của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 6 tháng kinh nghiệm tại vị trí tương đương Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Premiere, Photoshop, AE Cẩn thận, có trách nhiệm Yêu thích công việc sáng tạo nội dung có tính hài hước

Có từ 6 tháng kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Premiere, Photoshop, AE

Cẩn thận, có trách nhiệm

Yêu thích công việc sáng tạo nội dung có tính hài hước

Tại Công Ty TNHH TLP Media Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức Lương

Lương cứng: 9.000.000 - 11.000.000 VNĐ/tháng Lương thỏa thuận theo năng lực của ứng viên Phụ cấp ăn trưa gửi xe

Lương cứng: 9.000.000 - 11.000.000 VNĐ/tháng

Lương thỏa thuận theo năng lực của ứng viên

Phụ cấp ăn trưa gửi xe

2.Thưởng

Thưởng vượt mốc KPIs Thưởng hiệu quả kênh hàng tháng theo các mốc view đạt được ( 3 triệu view, 5 triệu view, 10 triệu view/ tháng ) Thưởng chung toàn công ty các dịp lễ, tết, sinh nhật nhân sự

Thưởng vượt mốc KPIs

Thưởng hiệu quả kênh hàng tháng theo các mốc view đạt được ( 3 triệu view, 5 triệu view, 10 triệu view/ tháng )

Thưởng chung toàn công ty các dịp lễ, tết, sinh nhật nhân sự

3. Lộ trình phát triển

Nếu chưa có kinh nghiệm trong công việc mới sẽ được đào tạo Được tham gia vào các khóa học phát triển bản thân theo từng vị trí

Nếu chưa có kinh nghiệm trong công việc mới sẽ được đào tạo

Được tham gia vào các khóa học phát triển bản thân theo từng vị trí

4. Thiết bị làm việc

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị khi làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TLP Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin