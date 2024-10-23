Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Công Ty TNHH TLP Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Tại Công Ty TNHH TLP Media
- Hà Nội: 286 nguyễn xiển, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Tìm kiếm nguồn tư liệu theo yêu cầu nội dung.
Chỉnh sửa cắt ghép video, chèn âm thanh hiệu ứng và làm ảnh thumbnails
Phối hợp cùng team để cải tiến chất lượng video
Báo cáo công việc theo định kỳ bảo đảm hoàn thành công việc theo đúng tiến độ được yêu cầu
Xử lý các công việc khác thuộc phạm trù edit của cấp trên
Báo cáo công việc theo định kỳ bảo đảm hoàn thành công việc theo đúng tiến độ được yêu cầu
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 6 tháng kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Premiere, Photoshop, AE
Cẩn thận, có trách nhiệm
Yêu thích công việc sáng tạo nội dung có tính hài hước
Tại Công Ty TNHH TLP Media Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa gửi xe
2.Thưởng
Thưởng chung toàn công ty các dịp lễ, tết, sinh nhật nhân sự
3. Lộ trình phát triển
Nếu chưa có kinh nghiệm trong công việc mới sẽ được đào tạo
4. Thiết bị làm việc
Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị khi làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TLP Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
